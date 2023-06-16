Такое мнение в интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что тактическое ядерное оружие будет только храниться в Беларуси – контролировать же его будет Россия. Об этом ранее заявляли аналитики ISW.
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"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, но и войны в Украине как таковой. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева", – сказал Подоляк.
Стоит ли считаться с ядерными угрозами Лукашенко: смотрите видео
Как и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, Лукашенко делает странные, абсолютно анекдотические заявления, чтобы просто забить информационное пространство.
Лукашенко просто бравирует
"Лукашенко хочет запугать. Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления", – заметил Подоляк.
Единственная миссия Лукашенко, как и любого из ареала интересов России, – любой ценой остановить:
- контрнаступление на поле боя;
- военную поддержку Украины со стороны партнеров.
Я уже не впервые подчеркиваю, что нет смысла обращать внимание на какие-либо слова Лукашенко. Он находится в аффективном состоянии,
– подытожил Подоляк.
Ядерка в Беларуси: коротко
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Владимир Путин заявил, что ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после подготовки специальных хранилищ. "Соответствующие процедуры" завершатся 7 – 8 июля.
- Заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко считает, что на уровне министров обороны России и Беларуси был подписан секретный протокол. И в этом документе могли быть четко прописаны роль и голос самопровозглашенного президента Беларуси по использованию ядерного оружия.