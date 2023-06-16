Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що тактична ядерна зброя лише зберігатиметься в Білорусі – контролюватиме її Росія. Про це раніше заявляли аналітики ISW.
До теми Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю
"Лукашенко не є сьогодні суб’єктом не те що глобальної політики, але й війни в Україні як такої. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медвєдєва", – сказав Подоляк.
Чи варто зважати на ядерні погрози Лукашенка: дивіться відео
Як і заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, Лукашенко робить дивні, абсолютно анекдотичні заяви, щоб просто забити інформаційний простір.
Лукашенко просто бравує
"Лукашенко хоче залякати. Йому дуже страшно, тому він продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу", – зауважив Подоляк.
Єдина місія Лукашенка, як і будь-кого з ареалу інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити:
- контрнаступ на полі бою;
- військову підтримку України з боку партнерів.
Я вже не вперше наголошую, що немає сенсу звертати увагу на будь-які слова Лукашенка. Він перебуває в афективному стані,
– підсумував Подоляк.
Ядерка в Білорусі: коротко
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Владімір Путін заявив, що ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.
- Заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко вважає, що на рівні міністрів оборони Росії та Білорусі був підписаний секретний протокол. І в цьому документі могли бути чітко прописані роль та голос самопроголошеного президента Білорусі щодо використання ядерної зброї.