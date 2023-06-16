Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що тактична ядерна зброя лише зберігатиметься в Білорусі – контролюватиме її Росія. Про це раніше заявляли аналітики ISW.

До теми Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю

"Лукашенко не є сьогодні суб’єктом не те що глобальної політики, але й війни в Україні як такої. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медвєдєва", – сказав Подоляк.

Чи варто зважати на ядерні погрози Лукашенка: дивіться відео

Як і заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, Лукашенко робить дивні, абсолютно анекдотичні заяви, щоб просто забити інформаційний простір.

Зверніть увагу! Самопроголошений президент Білорусі вже почав коментувати розміщення ядерної зброї в країні. Лукашенко заявив, що нібито він матиме контроль над нею.

Лукашенко просто бравує

"Лукашенко хоче залякати. Йому дуже страшно, тому він продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу", – зауважив Подоляк.

Єдина місія Лукашенка, як і будь-кого з ареалу інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити:

контрнаступ на полі бою;

військову підтримку України з боку партнерів.

Я вже не вперше наголошую, що немає сенсу звертати увагу на будь-які слова Лукашенка. Він перебуває в афективному стані,

– підсумував Подоляк.

Ядерка в Білорусі: коротко