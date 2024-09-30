Впрочем, похоже, путинские прихвостни и пропагандисты не договорились между собой. На росТВ доктрину трактуют иначе, передает 24 Канал.

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"Не надо каждый раз искать связи"

На вопрос российской журналистки, будет ли ответ ядерным оружием на удары по территории России, Песков заявил, что "не надо чрезмерно апеллировать к ядерной доктрине России".

На самом деле не надо чрезмерно апеллировать к этому документу. Это чрезвычайно важный документ, приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом. Но свое продолжается своим ходом. Здесь не надо каждый раз искать какие-либо связи,

– заявил он.

Между тем пропагандист Дмитрий Киселев считает, что из заявления Путина следует, что поводом для ядерного удара массированный запуск беспилотников таки может стать. В то же время он заявил, что не следует "связывать" последнюю массированную атаку с изменением ядерной доктрины.

"Массированный старт – это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, по моему мнению, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом обратите внимание, ведь не только о ракетах говорится, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько раз провоцировали на Западе, что в какой-то момент лидеру России может это и надоесть", – размышлял в эфире пропагандистского канала Киселев.

Напомним, что Украина в ночь на 29 сентября атаковала российский военный арсенал "Котлубань". Там были размещены иранские ракеты. Они прибыли в Россию только накануне.