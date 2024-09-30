Однако в Вашингтоне уже совсем иначе реагируют на попытки Кремля их запугать. Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что если мальчик постоянно кричит: "Волк". А его все нет, то мальчику все меньше доверяют.

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Как в США реагируют на ядерные угрозы Путина

По словам Рашкина, некоторые американские аналитики поняли, что сильно ошибались в оценке России и российской армии и Украины и украинской армии. Они полагались на цифры, которым якобы необходимо доверять. Однако полностью игнорировали то, что в стране-террористе тотальная коррупция и отсутствие боевого духа.

Почти 3 года полномасштабной войны России против Украины разрушили мифы о каком-то "превосходстве" Кремля. Американские аналитики думали, что поскольку идея вторжения Москвы в наше государство будет огромной ошибкой, то диктатор Владимир Путин этого не сделает. Однако, как видим, аналитика ошиблась в этом вопросе. Поэтому сейчас происходит пересчет того, как на Россию необходимо смотреть.

Заявления Путина о ядерной угрозе, которой он пугает мир, рассматриваются совершенно под другим ракурсом. Все большему количеству людей понятно, что "король голый". Этот момент плохо отражается на Путине и всех его заявлениях,

– отметил Юрий Рашкин.