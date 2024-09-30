Однак у Вашингтоні вже зовсім інакше реагують на спроби Кремля їх залякати. Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що якщо хлопчик постійно кричить: "Вовк". А його все немає, то хлопчику дедалі менше довіряють.

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Як у США реагують на ядерні погрози Путіна

За словами Рашкіна, деякі американські аналітики зрозуміли, що сильно помилялися в оцінюванні Росії і російської армії та України й української армії. Вони покладалися на цифри, яким буцім необхідно довіряти. Однак повністю ігнорували те, що в країні-терористці тотальна корупція та відсутність бойового духу.

Майже 3 роки повномасштабної війни Росії проти України зруйнували міфи про якусь "перевагу" Кремля. Американські аналітики думали, що оскільки ідея вторгнення Москви в нашу державу буде величезною помилкою, то диктатор Владімір Путін цього не зробить. Однак, як бачимо, аналітика помилилася в цьому питанні. Тому зараз відбувається перерахунок того, як на Росію необхідно дивитися.

Заяви Путіна про ядерну погрозу, якою він лякає світ, розглядаються геть під інакшим ракурсом. Дедалі більшій кількості людей зрозуміло, що "король голий". Цей момент погано відбивається на Путіні та всіх його заявах,

– наголосив Юрій Рашкін.