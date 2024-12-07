Мы этот момент прошли, но угроза не исчезла, сказал 24 Каналу чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Он отметил, что сейчас мир на этапе повышения ставок эскалации.

Обратите внимание Россия пострадает гораздо больше, если применит ядерку, – полковник Британии

Кремль повышает ставки

Валерий Чалый отметил, что есть большая вероятность демонстрации другого элемента запугивания со стороны России, ведь на фронте у страны-агрессора не получается достичь успехов.

Сейчас может быть повышение ставок из-за ядерных угроз,

– отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах.

Впрочем, для того, чтобы публично угрожать Кремлю надо сделать две вещи:

продемонстрировать расстояние полета стратегического ядерного комплекса без ядерного заряда;

показать наличие тактического ядерного оружия.

По мнению Чалого, это произойдет в ближайшие месяц – два. Ближе к инаугурации Дональда Трампа.

Мой прогноз такой, что первая попытка заставить Путина к компромиссам ничем не закончится, потому что Россия не воспринимает и не умеет пользоваться позицией компромиссов. Задача Украины максимально воспользоваться возможностью усилить свою позицию,

– сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах.

По его словам, почему-то все считают, что на завершающем этапе, но это не так. Другое дело, выдавит ли Россия из мира завершения войны на своих условиях. Если нет, то весной могут быть серьезные наступления на двух направление и к этому надо быть готовым.

К слову, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон сказал, что Путин не сможет противостоять ядерному арсеналу НАТО. Впрочем, со стороны Альянса и западных столиц до сих пор не было никакого ответа на все угрозы Путина о ядерной атаке.