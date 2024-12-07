Ми цей момент пройшли, але загроза не зникла, сказав 24 Каналу надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він зауважив, що зараз світ на етапі підвищення ставок ескалації.

Зверніть увагу Росія постраждає набагато більше, якщо застосує ядерку, – полковник Британії

Кремль підвищує ставки

Валерій Чалий зазначив, що є велика ймовірність демонстрації іншого елементу залякування з боку Росії, адже на фронті у країни-агресора не виходить досягти успіхів.

Зараз може бути підвищення ставок через ядерні погрози,

– зазначив надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках.

Втім, для того, щоб публічно погрожувати Кремлю треба зробити дві речі:

продемонструвати відстань польоту стратегічного ядерного комплексу без ядерного заряду;

показати наявність тактичної ядерної зброї.

На думку Чалого, це відбудеться в найближчі місяць – два. Ближче до інавгурації Дональда Трампа.

Мій прогноз такий, що перша спроба змусити Путіна до компромісів нічим не закінчиться, бо Росія не сприймає й не вміє користуватися позицією компромісів. Завдання України максимально скористатись можливістю підсилити свою позицію,

– мовив надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках..

За його словами, чомусь всі вважають, що на завершальному етапі, але це не так. Інша річ, чи видавить Росія зі світу завершення війни на своїх умовах. Якщо ні, то навесні можуть бути серйозні наступи на двох напрямок й до цього треба бути готовим.

До слова, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон сказав, що Путін не зможе протистояти ядерному арсеналу НАТО. Втім, з боку Альянсу й західних столиць досі не було жодної відповіді на усі погрози Путіна про ядерну атаку.