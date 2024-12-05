Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Альянс має нагадати Путіну про свої можливості. Адже всі країни НАТО у військовому відношенні значно потужніші, ніж росіяни.

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Що стане кінцем для Путіна

На жаль, з боку НАТО і західних столиць не було ніякої відповіді на усі погрози Путіна про ядерну атаку. Тому дуже малоймовірно, що Захід сам відповість ядерною зброєю на цьому етапі.

Але, я думаю, те, що вони зроблять, – це приголомшлива відповідь конвенційним озброєнням. З потужністю західних військово-повітряних сил і їхніми звичайними можливостями вони могли б знищити російську армію та їхні військово-повітряні сили,

– підкреслив полковник армії Великої Британії.

Путін повинен це знати. Саме тому він постійно погрожує ескалацією. Отже, є психологічна, так і фізична вимога до Заходу заявити, що ядерний удар означатиме для самої Росії. Це може кардинально вплинути на поведінку очільника Кремля.

Думаю, що для морального духу народу України було б дуже важливо почути, як прем'єр-міністр Великої Британії та інші політики просто повторюють Путіну, що означатиме ядерний удар по Україні, і що він стане кінцем Путіна та закінченням російського вторгнення в Україну,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.