Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что Альянс должен напомнить Путину о своих возможностях. Ведь все страны НАТО в военном отношении значительно мощнее, чем россияне.

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Что станет концом для Путина

К сожалению, со стороны НАТО и западных столиц не было никакого ответа на все угрозы Путина о ядерной атаке. Поэтому очень маловероятно, что Запад сам ответит ядерным оружием на этом этапе.

Но, я думаю, то, что они сделают, – это потрясающий ответ конвенционным вооружением. С мощностью западных военно-воздушных сил и их обычными возможностями они могли бы уничтожить российскую армию и их военно-воздушные силы,

– подчеркнул полковник армии Великобритании.

Путин должен это знать. Именно поэтому он постоянно угрожает эскалацией. Итак, есть психологическое, так и физическое требование к Западу заявить, что ядерный удар будет означать для самой России. Это может кардинально повлиять на поведение главы Кремля.

Думаю, что для морального духа народа Украины было бы очень важно услышать, как премьер-министр Великобритании и другие политики просто повторяют Путину, что будет означать ядерный удар по Украине, и что он станет концом Путина и окончанием российского вторжения в Украину,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.