Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло, отметив, что и Курская операция, и взрывы на арсенале в Торопце увеличивают уверенность западных партнеров.

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Россия угрожает, но дальше не идет

Как отметил Жмайло, на Западе до сих пор существуют опасения относительно так называемой "эскалации". Но дело в том, что Россия уже использовала весь свой арсенал, которым только могла угрожать. Осталось только ядерное оружие.

Единственная карта, которую они разыгрывают – возможность ядерного удара. Но каких-то глобальных реальных подготовительных действий они не проводят. Вот недавно заявили об учениях и возможность контролируемого подрыва ядерки у себя на территории. Но ничего не происходит. Такие действия значительно усиливают наши переговорные позиции и уменьшают аргументацию партнеров, почему нам не стоит что-то позволять или давать,

– сказал Жмайло.

Соединенные Штаты постоянно искали объяснения, почему нельзя Украине давать разрешение на удары вглубь по России западным оружием. Но после операции ВСУ в Курской области этот процесс постепенно сдвинулся вперед.

Кроме того, вполне может быть, что Россия сама в определенном смысле боится своего ядерного оружия. Возможно, там до конца не уверены в его нормальном состоянии.

Уже идет третий год полномасштабной войны. И каких-то маневров высокого риска с ядерным оружием они не проводили. Ведь это высокий риск как для армейцев, так и для граждан. Там исключительно ограничиваются информационно-психологическими операциями. Все сводится к угрозам и резким заявлениям,

– подчеркнул Жмайло.