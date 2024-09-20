Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло, зауваживши, що і Курська операція, і вибухи на арсеналі в Торопці збільшують впевненість західних партнерів.

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Росія погрожує, але далі не йде

Як наголосив Жмайло, на Заході досі існують побоювання щодо так званої "ескалації". Але річ у тому, що Росія вже використала увесь свій арсенал, яким тільки могла погрожувати. Залишилась лише ядерна зброя.

Єдина карта, яку вони розігрують – можливість ядерного удару. Але якихось глобальних реальних підготовчих дій вони не проводять. От недавно заявили про навчання і можливість контрольованого підриву ядерки в себе на території. Але нічого не відбувається. Такі дії значно посилюють наші переговорні позиції та зменшують аргументацію партнерів, чому нам не варто щось дозволяти чи давати,

– сказав Жмайло.

Сполучені Штати постійно шукали пояснення, чому не можна Україні давати дозвіл на удари вглиб по Росії західною зброєю. Але після операції ЗСУ в Курській області цей процес поступово зрушився вперед.

Крім того, цілком може бути, що Росія сама в певному сенсі боїться своєї ядерної зброї. Можливо, там до кінця не впевнені в її нормальному стані.

Вже триває третій рік повномасштабної війни. І якихось маневрів високого ризику з ядерною зброєю вони не проводили. Адже це високий ризик як для армійців, так і для громадян. Там винятково обмежуються інформаційно-психологічними операціями. Все зводиться до погроз та різких заяв,

– підкреслив Жмайло.