В эксклюзивном интервью для 24 Канала украинский дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко объяснил, почему ядерные угрозы Кремля являются шантажом, назвал ОДКБ бутафорской структурой и прокомментировал информационные вбросы о якобы подготовке западных посольств к переезду из Киева.

Отдельно дипломат резко высказался о заявлениях части украинских политиков относительно "примирения" с Россией, предостерег от попыток возрождения пророссийской партии в Украине во время войны.

Как Путин выдает свой страх?

Кортеж Путина теперь охраняет вертолет. Он экстренно усиливает меры безопасности. А может, Путин боится уже не только украинских дронов, но и собственного окружения, раз так усиливает охрану, переносит мероприятия? И что касается ОДКБ. Даже нет смысла говорить, что это уже бессмысленное уже образование. А было ли оно таким?

Я вспомнил недавнюю ситуацию, когда российский истребитель сбил российский вертолет, потому что подумал, что это украинский дрон. Я думаю, что здесь можно провести определенную параллель. Никакие вертолеты, никакая охрана Путина от его краха абсолютно не спасут. Это так, просто высказать мысли вслух.

А что касается ОДКБ – это мыльный пузырь. Это то, что практически никогда ничего не значило. Результат работы ОДКБ был продемонстрирован, когда возник конфликт между Азербайджаном и Арменией. Армения рассчитывала на то, что "могущественная" Россия придет на помощь и защитит ее от Азербайджана. "Могущественная" Россия пальцем не пошевелила и сказала, что нет, это же совсем другая история.

Одно дело – выступать на каких-то там совещаниях или конференциях, а другое – делать что-то конкретно. Вот после этого Армения заявила, что такого ОДКБ больше никогда не будет, и начала процесс выхода из этой организации. Вот и все ОДКБ во всей красе.

А для того, чтобы пропагандисты крутили по телевизору все эти кадры, там сетки натянули, там каких-то болванов поставили – это же нормально. Всем приятно видеть, что кто-то там салютует, кто-то там что-то отвечает. И Путин же в центре внимания, хоть и не в форме, но ведь среди военных, так что как-то вроде бы участвует.

Поэтому здесь, честно говоря, говорить о СНГ, об ОДКБ, об этих всех пустопорожних структурах не приходится. Они абсолютно бутафорские. Как и, собственно, все в России. Посмотрите, так называемые выборы в Думу состоялись. Что такое в России Дума? Есть ли в России политические партии?

Думать там некому, да и не для чего. Есть один вор, который думает за всех, а все сидят и пока терпят, потому что рабы. Но я думаю, что недолго.

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Что задумали США и Китай в отношении России?

Политологи говорят, что Путин хочет новую Ялту, мир втроем: США, Россия, Китай. Ведь если ОДКБ – бумажный тигр и мыльный пузырь, то, наверное, Путин рассчитывает, что Китай – это его верный друг и соратник. Или он хочет оказаться на этой фотографии и в анналах истории в числе трех больших, но на самом деле где же ему там место среди них?

Это правда. Хотеть, как говорится, никто же не запрещает, можно же хотеть, но вопрос в том: почему этим двум другим это неуклюжее, это болото, которое на самом деле из себя ничего не представляет. Экономически сравнивать Китай и Россию, США и Россию – нужно быть большим фантазером, чтобы что-то там себе представлять.

Разве что оба думают, как потом использовать имеющиеся в России ресурсы. Вот это, я думаю, для них обоих вполне практичная, прагматичная тема.

При этом следует отметить, что Трамп почему-то считает, что, сохранив Путина, он сможет наилучшим образом эксплуатировать Россию. Это очередная трамповская фантазия и ошибка.

Его в этом плане значительно опережает Си Цзиньпин, который тихо, спокойно, но уже давно эксплуатирует Россию так, как ему хочется, и делает это с огромным удовольствием, рассказывая россиянам, что он их очень любит.

Путин, кстати, на этом же так называемом "Валдае" снова говорил, что Си – его большой друг, и сыпал комплиментами. Китайцы воспринимают это спокойно, потому что понимают, что из этой лодки Путину бежать просто некуда – физически, политически и, в первую очередь, экономически. Поэтому делают все, что хотят.

Сажать посреди себя какого-то нелепого человека, который извергает какие-то дикие идеи и угрозы, включая ядерные, – это более чем безответственно. Тем более что Си неоднократно заявлял, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Об этом уже говорят и западные дипломаты, и китайские политики на двусторонних встречах, отмечая, что Си запретил Путину в принципе говорить на эту тему.

Итак, это еще одно доказательство того, что мы имеем дело исключительно с шантажом, исключительно с запугиванием, исключительно с тем, чтобы таким образом поставить Запад, в основном Европу, в положение того, кто должен бояться.

Поэтому я не думаю, что Трамп или Си захотят иметь такого партнера. Может, где-то там в коридоре рядом сфотографируются, и потом московская пропаганда будет три дня бить во все барабаны и показывать, что встреча все-таки состоялась. Мы знаем, как оцениваются такие встречи. Это все бутафория.

Решится ли Москва нанести удар ядерным оружием?

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис называет главной проблемой Европы гибридные атаки, а не непосредственно ядерную угрозу. Генсек НАТО Марк Рютте призывает сохранять спокойствие и поддерживать Украину. То есть правильно ли я понимаю, что ядерное ружье Путина снова висит на стене, но билеты на этот российский спектакль уже никто не покупает и не ведется на это, и поддержка Украины не сократится? Чего добивается этими угрозами Путин?

Знаете, это как раз и хорошая новость и для нас, и для европейцев. Они уже просто понимают, что это все болтовня, которая бесконечно продолжается, но ничем конкретным не закончится.

И реакция Рютте, и реакция некоторых политиков четко говорят: говори там, конечно, но нам это уже неинтересно. Мы уже не будем на это серьезно реагировать, потому что не на что реагировать.

Послушайте, логика Путина такова: если они нападут на Калининградскую область, россияне начнут отвечать и так далее. Я много лет работал на Западе, знаю многих европейских политиков. Я никогда в жизни даже не слышал намеков на то, что какая-то западная страна собирается напасть на Россию. Это просто абсурд всех абсурдов. Но ведь именно на этом абсурде строится логика Путина.

Ни на кого, как на это "население", это не рассчитано, потому что все на Западе уже прекрасно поняли, что это все блеф и ничего подобного Путин никогда не сделает.

Что свидетельствуют утки о "переезде посольств" из Киева?

В то же время мы видим, что Путин взялся бомбить мосты. Намерение врага очевидно – парализовать город, вызвать панику. На этом фоне появляется информация, что западные посольства готовят резервные планы переезда из Киева на случай еще более масштабных целенаправленных атак. Украинский МИД поясняет, что ведомство не получало от иностранных дипломатических представительств сообщений о намерении переехать. Почему эти утки появляются в такой интерпретации заголовков об эвакуации?

Я общаюсь с западными послами, коллегами, делаю это регулярно. Я не видел ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что вот-вот мы начнем подготовку. Вот буквально на днях я встречался с несколькими коллегами. Никаких разговоров на эту тему нет.

И знаете, все эти публикации "один дипломат сказал" – это мне напоминает, знаете, как будто какая-то бабушка на Бессарабке что-то там кому-то рассказала. Можно, конечно, считать это источником информации, а можно понять, что это специальная информационная провокация, которая запускается для того, чтобы люди подумали: "О, что же это происходит, раз уж они уезжают".

Вспомнят канун полномасштабного вторжения, когда европейские дипломаты, вместо того чтобы действовать противоположно тому, что они делали, все-таки бежали из Киева. Это правда.

Сейчас это, собственно, попытка использовать тот негативный опыт многих, но не всех. Я здесь опять-таки хочу сказать, что были дипломаты, которые оставались в Киеве и никуда не уезжали. И это было ярким примером того, что солидарность есть, была и будет.

Но сейчас это используется исключительно для того, чтобы послать такой сигнал. Вот видите, раз уж даже они собираются, ну тогда будет что-то неприятное и так далее.

Но я бы здесь еще один аспект упомянул. Появились у нас некоторые политические деятели, которые просто списали, видимо, с московских этих путинских речей на Валдае и ранее, свои тезисы и начинают их запускать в публичное пространство. Мол, для нас же главное, чтобы не было войны. И это, к большому сожалению, не единичные случаи.

Как некоторые украинские политики подыгрывают Кремлю?

Что касается заявлений некоторых политических деятелей, в частности Алексея Гончаренко. Очевидно, что это просто игра на руку врагу. Почему это сейчас?

А это не только Гончаренко, к большому сожалению. Посмотрите, там же есть и в правительственной коалиции пара персонажей, которые бьют себя в грудь и говорят, что надо же наконец заключить мир, что мы – представители партии мира, а вот все остальные – это представители партии войны. И это все плохо, нам нужно все это менять. Некоторые мэры очень активно бьют себя в грудь и кричат, что да, нам уже нужно с Россией мириться, и целоваться, и обниматься.

Послушайте, эта российская партия, она же, к сожалению, никуда не исчезла. Она притаилась, притихла, а теперь использует определенные сложные моменты. Будем об этом говорить абсолютно откровенно, но она вылезает на поверхность и фактически повторяет все эти кремлевские указания.

Если проанализировать, что говорит "Гончаренко " и что говорит Путин, то из шести пунктов пять совпадают. Ну, о чем это? Это об украинской патриотической позиции, это об объединении вокруг нашей армии, которая сегодня принимает на себя удар и выдерживает его достойно?

Я тоже общаюсь с военными, и никто ни в коем случае даже не ставит под сомнение то, что украинская армия будет держать фронт. А как мы видим сейчас, некоторые наши героические подразделения оттесняют врага, при этом оттесняют его довольно серьезно. И в этих обстоятельствах кричать "давайте капитулировать и сдаваться" – я не знаю, о чем тогда можно говорить.

Я очень рад, что политическая сила "Евросолидарность" сделала четкое и ясное заявление по этому поводу. Но вот что некоторые провластные товарищи мечтают опять-таки о примирении и пока никакой реакции нет, это меня, честно говоря, пугает.

А среди кого эти заявления найдут поддержку? Среди населения они не найдут отклика.

Да, абсолютно. Очевидно, что это превращение этих людей в маргиналов. Но знаете, это маргиналы с историей, потому что некоторые из них уже хотели сдаться еще в марте двадцать второго года и ставили подписи на некоторых документах. И вот снова начинается возрождение всего этого сдавания.

Я думаю, что многим из тех, кто сейчас занимается такой риторикой, будет, во-первых, стыдно, потому что я думаю, что наши герои расскажут им о том, что нужно делать, а чего не нужно. А значит, думаю, что эти маргинальные всплески сойдут на нет.

Но нашим властным структурам нужно давать и политическую, а иногда и правовую оценку таким заявлениям. Как можно допускать такие откровенные пророссийские капитулянтские заявления? Я себе в условиях войны такого просто не представляю.