Так, в частности, считает генерал США Бен Ходжес. Свое мнение он высказал в интервью для "Мосейчук Podcast".

Смотрите также В МИД России пригрозили США ядерными испытаниями

Страхи, что Россия использует ядерное оружие, преувеличены

Ходжес считает, что администрация Байдена чрезмерно озабочена тем, что Россия может применить ядерное оружие.

Я не думаю, что до этого дойдет. Потому что нет для России никакого преимущества в этом. Но администрация, кажется, имеет чрезмерный страх. И Кремль чувствует этот страх, и они еженедельно подсказывают ей, что вот у нас новая доктрина, новые учения или если Украина применит по российским целям свои американские средства, то тогда мы...,

– объясняет генерал.

По мнению Ходжеса, россияне пытаются парализовать мир своими запугиваниями.

При этом он отметил, что один из американских чиновников при встрече заявил, что, по мнению США, стратегическая цель – это лучшая переговорная позиция для Украины.

Ходжес назвал это "смешным и слабым заявлением", которое на самом деле не может быть стратегической целью. По его словам, отсутствие стратегии у США – это отсутствие у них уверенности в том, что Россия не применит ядерное оружие.

Американский военный также отметил, что Запад должен думать о том, что лучше для безопасности и стабильности.

"Украина, между прочим, позволяет давить на Иран, и тогда мы помогаем Израилю. Все эти вещи связаны между собой", – добавил Ходжес.