Об этом со ссылкой на минобороны сообщают росСМИ. Все будто бы, чтобы защититься от "возможной агрессии со стороны США".
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Россияне готовят операцию с применением ядерного оружия
В минобороны государства-агрессора заявили о разработке военными специалистами операции стратегических сил сдерживания. Она предусматривает применение "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий" для защиты от "агрессивного вектора внешней политики США".
Оккупанты говорят, что США будто бы планируют разгром России в форме стратегической (глобальной) многосферной операции, которая предусматривает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.
Россияне хотят "подавить" американскую глобальную систему ПРО с целью предотвращения уничтожения в воздухе российских стратегических ракет.
"Финальный этап операции предусматривается причинение вреда с помощью сохранившегося ядерного потенциала", – отмечают росСМИ.
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Россия приостанавливает участие в ДСНВ
- 21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
- Впрочем, диктатор подписал закон только 28 февраля. Дальше ноту передали США.
- Позже в США подтвердили, что получили уведомления от России. В Госдепе подчеркнули, что Штаты готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией. Речь идет о контроле над вооружениями. В США подчеркнули, что это было бы ответственным шагом. Также отметили, что готовые к проведению новой встречи консультативной комиссии в рамках ДСНВ согласны обсудить обеспокоенность обеих сторон.