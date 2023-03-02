Об этом со ссылкой на минобороны сообщают росСМИ. Все будто бы, чтобы защититься от "возможной агрессии со стороны США".

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Россияне готовят операцию с применением ядерного оружия

В минобороны государства-агрессора заявили о разработке военными специалистами операции стратегических сил сдерживания. Она предусматривает применение "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий" для защиты от "агрессивного вектора внешней политики США".

Оккупанты говорят, что США будто бы планируют разгром России в форме стратегической (глобальной) многосферной операции, которая предусматривает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.

Россияне хотят "подавить" американскую глобальную систему ПРО с целью предотвращения уничтожения в воздухе российских стратегических ракет.

"Финальный этап операции предусматривается причинение вреда с помощью сохранившегося ядерного потенциала", – отмечают росСМИ.

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