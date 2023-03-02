Про це з посиланням на міноборони повідомляють росЗМІ. Усе нібито, аби захиститися від "можливої агресії з боку США".

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Росіяни готують операцію з застосуванням ядерної зброї

У міноборони держави-агресорки заявили про розробку військовими фахівцями операції стратегічних сил стримування. Вона передбачає застосування "сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій" для буцімто захисту від "агресивного вектора зовнішньої політики США".

Окупанти кажуть, нібито США планують розгром Росії у формі стратегічної (глобальної) багатосферної операції, яка передбачає поразку за допомогою миттєвого глобального удару не менше ніж 65–70% російських стратегічних ядерних сил.

Росіяни хочуть "придушити" американську глобальну систему ПРО з метою запобігання знищенню в повітрі російських стратегічних ракет.

"Фінальний етап операції передбачає заподіяння шкоди за допомогою ядерного потенціалу, що зберігся", – зазначають росЗМІ.

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