Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что измерить эффективность шантажа России непросто. Несмотря на это с каждым днем все меньше стран его боятся.

Почему уменьшился ядерный шантаж от Путина

По словам российского оппозиционного журналиста, вывода российского ядерного ракетного комплекса является шантажом и запугиванием Кремлем Запада. Западные страны частично на это реагируют.

Например, партнеры Украины не хотят закрывать над нашим государством небо именно из-за этого российского шантажа.

Измерить эффективность ядерного шантажа достаточно трудно, но сейчас она уменьшилась. Постоянное запугивание работает, но уже гораздо меньше,

– отметил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист рассказал, что Владимир Путин слишком ценит и любит свою жизнь, чтобы применить ядерное оружие. Российский диктатор не имеет какой-то идеи, ради которой он готов пожертвовать своей жизнью.

Между тем ядерный шантаж со временем действует на все меньшее количество лидеров стран.

"Эволюция очень заметна", – добавил Яковенко.

Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Путин может использовать ядерное оружие, но никто не знает его точных намерений из-за его непредсказуемого поведения. Российский диктатор слишком любит свою власть, поэтому должен бояться использовать ядерное оружие.