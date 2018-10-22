"Ядерные" заявления Путина – это начало конца его режима, – политолог

Последние заявления президента России Владимира Путина о ядерной войне означают, что его режим быстрыми темпами приближается к концу. Поведение хозяина Кремля не будут терпеть российские олигархи и попытаются быстро его сместить.

Такое мнение изданию "Апостроф" высказал французский политолог и журналист Оливье Ведрин, который живет и работает в Украине.

24 канал 18 октября сообщал, что Владимир Путин заявил, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны россияне попадут в рай, как мученики, а остальные "сдохнут".

Так, Ведрин назвал "странными" заявления Путина о том, что, "если начнется ядерная война, русские попадут в рай, а остальные – в ад".

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Это начало конца для путинского режима. Множество друзей Путина – очень богатые люди, имеющие миллиарды долларов и евро. Разве они хотят ядерной войны?! Разве им есть дело до ада и рая?! Это очень глупо! То, что сказал Путин, не является аргументом. Эта риторика напоминает иранскую диктатуру, исламистско-террористическое правительство,

– отметил политолог.

Он также высказал мнение, что в случае, если у Путина нет другого аргумента, это означает две вещи: "во-первых, этот человек – идиот. Во-вторых, это конец для Путина".

"Олигархи будут считать этот режим глупым. Думаю, они напуганы. Соглашение богачей с властью выглядит примерно так: пока у нас наши деньги, делайте, что хотите. Однако увидев, каким путем идет Путин, они попытаются его сместить", – предположил Ведрин.

Он пояснил, что для воплощения своей цели по смещению Путина российские олигархи могут использовать протесты по пенсионной реформе в России, а также проблему с мусором вокруг Москвы.

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Российские богачи хотят покончить с проблемами в отношениях с Западом. И преемник Путина должен будет искать договоры с Западом,

– убежден французский журналист.

Ведрин при этом отметил, что бояться заявлений Путина не стоит, "потому что ядерная война будет означать конец режима Путина, олигархов, всего. Именно поэтому эти заявления настолько смехотворны. Мы должны воспринимать это с юмором".