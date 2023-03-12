Американский бомбардировщик B-52 полетел через воздушное пространство Израиля в направлении Персидского залива в сопровождении израильских истребителей F-16.

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B-52 сымитировал пуски по Ирану

На фоне напряженности на Ближнем Востоке ядерный бомбардировщик B-52 продемонстрировал силу Тегерана, как накануне поступил с Россией.

Отмечается, что полет состоялся "в рамках тесного сотрудничества с вооруженными силами США, что является важным компонентом поддержки воздушной безопасности Государства Израиль и Ближнего Востока".

Днем ранее B-52 летал недалеко от Санкт-Петербурга.