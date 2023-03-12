Американский бомбардировщик B-52 полетел через воздушное пространство Израиля в направлении Персидского залива в сопровождении израильских истребителей F-16.
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B-52 сымитировал пуски по Ирану
На фоне напряженности на Ближнем Востоке ядерный бомбардировщик B-52 продемонстрировал силу Тегерана, как накануне поступил с Россией.
Отмечается, что полет состоялся "в рамках тесного сотрудничества с вооруженными силами США, что является важным компонентом поддержки воздушной безопасности Государства Израиль и Ближнего Востока".
Днем ранее B-52 летал недалеко от Санкт-Петербурга.
- Вечером 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией – он якобы отработал выход на рубеж условного пуска крылатых ракет в направлении Санкт-Петербурга.
- Его курс маршрута отслеживал портал Flightradar, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Известно, что самолет пролетел через страны Балтии, граничащие с границей России.
- Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что это важная часть упражнений и признак того, что Североатлантический союз заботится о безопасности восточного фланга НАТО.
- Это немаловажная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО.
- В российских пабликах эта новость привела в хаос. Граждане страны-агрессорки в панике. Российские телеграммы-каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.