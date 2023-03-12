Об этом в эфире 24 Канала сообщил руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Цель России — расшатать политическую ситуацию в разных странах постсоветского пространства.
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Клочок отметил, что эта ситуация в Молдове напоминает ему "хороводы Вадима Рабиновича и ОПЗЖ под Национальным банком".
Сейчас в Молдове появляются какие-то люди, они признают, что даже не понимают румынский язык и пытаются расшатывать ситуацию в стране.
Готовятся провокации
По словам политолога, не стоит преуменьшать разгорающуюся ситуацию в Молдове. Ситуацию подогревают, периодически заявляют о так называемых терактах и провокациях на территории Приднестровья.
Провокации готовятся. Сейчас в Чехии, Сербии, Болгарии, Молдавии запускают щупальца россияне. Они пытаются подорвать ситуацию изнутри,
– добавил эксперт.
Он также упомянул неоднозначные ситуации к годовщине полномасштабного вторжения в Эстонии и Германии с возложением цветов в танк.
Протесты в Молдове: смотреть видео
Россия хочет спровоцировать Румынию
Клочок предположил, что разжигание ситуации в Молдове россиянам необходимо, чтобы втянуть в войну войска НАТО.
Не случайно на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил, что он знает, что якобы скоро на повестке дня у Запада встанет вопрос о присоединении к военным действиям в Украине войск западных стран.
Эксперт напомнил, что на румынско-украинской границе сейчас находится крупная группировка войск Соединенных Штатов Америки еще с осени 2022 года.
Кроме того, Румыния имеет немалые военные мощности, чтобы помешать любым агрессивным действиям России, например, в Приднестровье,
– заметил политолог.
Он убежден, что Россия провоцирует определенные действия Румынии.
Ситуация в Грузии
По словам Клочко, для России даже нынешняя ситуация в Грузии выглядит привлекательно. Кроме выступлений против закона про "иноагентов", там появляются другие, например, против призыва в армию. Так россияне пытаются расшатывать внутреннюю ситуацию в стране.
Я вижу, что у лидеров разных стран, спецслужб, в том числе и Украины, есть ответная реакция на это. То есть вопрос держится под контролем, но, конечно, это будет непросто,
– подчеркнул спикер.
Протесты в Молдове: что известно
- В воскресенье, 12 марта, пророссийские силы Молдовы готовят масштабные беспорядки на акции протеста.
- Американская разведка сообщает, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове в целях установления пророссийской администрации.
- Представитель ГУР МО Андрей Черняк объяснил, какие цели преследуют россияне в Молдове. По словам Черняка, говорится о желании Кремля: отвлечь внимание мирового сообщества от великой войны в Украине и продемонстрировать хоть какую-то "победу" россиянам.
- На фоне еще больших угроз России Европейский союз планирует направить гражданскую миссию в Молдову. В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.