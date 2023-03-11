Детали сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он сказал, что польские истребители снова сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость").

Смотрите также В сети пишут, что Израиль планирует начать военную операцию против Ирана: действительно ли это так

Это немаловажная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО,

– говорится в сообщении.

Его курс маршрута отслеживал портал Flightradar, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Известно, что самолет пролетел через страны Балтии, граничащие с границей России.

Ранее Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНО. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52. Теперь они будут находиться на авиабазе в Испании.

Впоследствии Путин заявил, что России хочет вернуться в обсуждение ядерного оружия Франции и Великобритании. Бункерный дед посетовал на НАТО, которое оказалось "военным блоком, а не политическим".

У россиян настоящая паника

Между тем, в российских пабликах эта новость привела хаоса. Граждане страны-агрессорки в панике. Российские телеграммы-каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что восточный фланг НАТО важнейшим для Североатлантического союза поэтому он должен быть в безопасности. Поскольку именно на этом направлении проходит граница с главным врагом – Россией. Министр обороны заявляет, что четкая формулировка понятия "враг" в Альянсе сформировалась именно во время Мадридского саммита, состоявшегося в июне 2022 года. Тогда члены НАТО определили Россию как самую большую угрозу.