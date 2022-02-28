Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает Путина "ядерным маньяком".

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"Путин говорит это очень серьезно. Я не согласен, что это только шантаж, это реальный план", – отметил Пионтковский.

У Путина есть цель

Он заверил, что у президента России есть 2 идеи:

уничтожение Украины;

победа над Западом.

У него очень простой план – развязать конвенционную войну с Западом. Когда выяснится, что Запад сильнее – угрожать ядерным оружием,

– заметил российский публицист.

"Это полностью реальный план и в последнее время он говорит об этом все чаще. Он опасный ядерный маньяк. Это действительно так", – добавил Пионтковский.

Что говорит украинская власть

Советник президента Украины Алексей Арестович заверил, что применение ядерного оружия нелогично даже Кремлю.

Во-первых, в таком случае европейская часть России и Белоруссии на длительный период станет непригодной для жизни.

Во-вторых, процедура вступления в силу такого решения сложна.

В-третьих, Путину нужна Украина.

Пионтковский об угрозе Путина по поводу ядерного оружия: смотрите видео

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