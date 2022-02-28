Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает Путина "ядерным маньяком".
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Путин говорит это очень серьезно. Я не согласен, что это только шантаж, это реальный план", – отметил Пионтковский.
У Путина есть цель
Он заверил, что у президента России есть 2 идеи:
- уничтожение Украины;
- победа над Западом.
У него очень простой план – развязать конвенционную войну с Западом. Когда выяснится, что Запад сильнее – угрожать ядерным оружием,
– заметил российский публицист.
"Это полностью реальный план и в последнее время он говорит об этом все чаще. Он опасный ядерный маньяк. Это действительно так", – добавил Пионтковский.
Что говорит украинская власть
Советник президента Украины Алексей Арестович заверил, что применение ядерного оружия нелогично даже Кремлю.
- Во-первых, в таком случае европейская часть России и Белоруссии на длительный период станет непригодной для жизни.
- Во-вторых, процедура вступления в силу такого решения сложна.
- В-третьих, Путину нужна Украина.
Пионтковский об угрозе Путина по поводу ядерного оружия: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.