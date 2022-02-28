Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає Путіна "ядерним маніяком".
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"Путін говорить це дуже серйозно. Я не погоджуюсь, що це лише шантаж, це реальний план", – зазначив Піонтковський.
У Путіна є ціль
Він запевнив, що у президента Росії є 2 ідеї:
- знищення України;
- перемога над Заходом.
У нього дуже простий план – розв'язати конвенційну війну з Заходом. Коли виясниться, що Захід сильніший – погрожувати ядерною зброєю,
– зауважив російський публіцист.
"Це повністю реальний план і останнім часом він говорить про це все частіше. Він небезпечний ядерний маніяк. Це справді так", – додав Піонтковський.
Що каже українська влада
Радник президента України Олексій Арестович запевнив, що застосування ядерної зброї нелогічне навіть для Кремля.
- По-перше, у такому разі європейська частина Росії та Білорусі на тривалий період стане непридатною для життя.
- По-друге, процедура набуття чинності такого рішення складна.
- По-третє, Путіну потрібна Україна.
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