Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає Путіна "ядерним маніяком".

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"Путін говорить це дуже серйозно. Я не погоджуюсь, що це лише шантаж, це реальний план", – зазначив Піонтковський.

У Путіна є ціль

Він запевнив, що у президента Росії є 2 ідеї:

знищення України;

перемога над Заходом.

У нього дуже простий план – розв'язати конвенційну війну з Заходом. Коли виясниться, що Захід сильніший – погрожувати ядерною зброєю,

– зауважив російський публіцист.

"Це повністю реальний план і останнім часом він говорить про це все частіше. Він небезпечний ядерний маніяк. Це справді так", – додав Піонтковський.

Що каже українська влада

Радник президента України Олексій Арестович запевнив, що застосування ядерної зброї нелогічне навіть для Кремля.

По-перше, у такому разі європейська частина Росії та Білорусі на тривалий період стане непридатною для життя.

По-друге, процедура набуття чинності такого рішення складна.

По-третє, Путіну потрібна Україна.

Піонтковський про погрозу Путіну щодо ядерної зброї: дивіться відео