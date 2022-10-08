Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О провале российской мобилизации, ядерном шантаже Кремля и успехах ВСУ на фронте – читайте дальше.

К теме 70 лет – 70 провалов: как кровавый диктатор Путин сломал зубы об украинское сопротивление

Российский диктатор Владимир Путин окончательно отчаялся в собственной армии и министрах и все чаще принимает решение единолично. Это, конечно, имеет определенные последствия и вот на этом фоне западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки, уверяют, что в ближайшем окружении Путина уже появились те, кто прямо в лицо диктатору говорит о провале его так называемой "спецоперации".

В то же время американский президент Джо Байден заявил, что не стоит относиться к угрозам Кремля использовать ядерное оружие, как к блефу, ведь Путин уже и сам понимает собственный провал, а значит, может пойти на радикальные шаги, чтобы сохранить собственный режим. Впрочем, ВСУ продолжают активно освобождать украинские территории от оккупантов. В то время как оккупанты, мобилизованные на войну, все чаще исчезают, или пытаются сдаться в плен.

Итак, о ситуации на фронте и международном контексте войны – дальше с вами и поговорим.

Новый перевод стрелок: как Кремль искажает слова Зеленского о превентивном ударе

Очевидно, что в Кремле сейчас паникуют и, скорее всего, там сейчас обостряется недовольство Путиным и военными, которые не в состоянии сопротивляться наступлению ВСУ. Следовательно, россияне все чаще пытаются переложить вину за эскалацию именно на Украину. В частности, в Кремле началась настоящая истерика из-за заявления Владимира Зеленского, призвавшего Запад не ждать ядерного удара путина, а нанести превентивный удар по России. Особенно учитывая тот факт, что россияне не просто угрожают нанести удар тактическим ядерным оружием, но и захватили Запорожскую АЭС.

С чего вообще все началось? Во время дискуссии в австралийском Институте Лоуи спросили, что, по его мнению, должно сделать НАТО, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия? На что Зеленский ответил – нанести превентивный удар по России, чтобы та не решилась даже думать о таких угрозах.

И вот за эти слова сразу же схватились в России, чтобы обвинить Украину в якобы разжигании ядерной войны. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад якобы разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом "к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

Раздавались там заявления и о том, что Зеленский якобы сам не понимает, к чему призывает, а потому Запад должен пересмотреть свое отношение к помощи Украине. В принципе, ничего нового – банальное переложение ответственности и попытка снова выставить помощь Запада Украине, как главный фактор того, что война до сих пор продолжается, ведь в Кремле накануне вообще заявили, что в случае продолжения военной помощи ВСУ со стороны США есть риск прямого столкновения между НАТО и Россией. Правда, такие же тезисы звучали и в начале полномасштабного вторжения, но никого такие заявления не испугали.

Впрочем, и Захарова и Песков сознательно "забыли" главное – именно их диктатор Путин, принимая никчемные решения об аннексии украинских территорий, заявлял, что готов применить ядерное оружие.

Что же имел в виду президент Зеленский? Главный месседж еще раз объяснил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Если очень просто – никакого призыва к нанесению превентивного ядерного удара по России не звучало.

То есть Зеленский, как и до 24 февраля, призвал партнеров не предупреждать, не пугать Кремль какими-то мерами, а ударить теми же санкциями, а усилением помощи Украине, не дожидаясь пока Путин совсем с ума сойдет.

"Карибский кризис-2": что означает возможность переговоров Байдена и Путина

Стоит признать, что обеспокоенность тем, что Путин реально может слететь с катушек и применить ядерное оружие вполне оправданна. С одной стороны, Министерство обороны США уверяет, что не располагает никакой информацией, указывающей на то, что кремлевский лидер решил пойти дальше своих угроз относительно применения ядерного оружия в войне с Украиной. Такую оценку высказал накануне спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Следовательно, он добавил, что поддержка Украины точно не изменится.

Однако с другой стороны, Джо Байден накануне заявил, что риск ядерной войны на сегодняшний день самый высокий за последние 60 лет со времени Карибского кризиса. А еще добавил, что не стоит воспринимать слова Путина о ядерной угрозе, как блеф, потому что загнали в угол, он понимает, что его армия уже не одержит ни одной стратегической победы, а ведь есть риск его собственной власти.

И вот самая последняя фраза относительно того, где именно Путин ищет выход, несколько беспокоит. Накануне Байден вдруг заявил, что все еще рассматривает вопрос стоит ли ему лично встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии уже в ноябре.

С одной стороны, такое заявление о серьезности угрозы из уст Байдена – это сигнал самому Путину о том, что любое использование ядерного оружия точно создаст каскад последствий, которые могут привести к глобальной катастрофе. То есть Байден снова намекнул Путину, что никто не оставит без ответа его безрассудный шаг. Мол, последствия будут катастрофическими.

С другой стороны, Байден не просто так упомянул о Кубинском кризисе и Кеннеди. Ведь в 1962 году Вашингтон и Москва стояли на грани умышленного ядерного обмена, когда Кремль решил разместить на Кубе ядерные ракеты. В конце концов, после интенсивного обмена сообщениями между Вашингтоном и Москвой, тогдашний лидер СССР Никита Хрущев отступил.

Однако слова Байдена о том, где Путин ищет выход и упоминание Кеннеди, делает еще и отсылку к речи самого Кеннеди в 1963 году, в которой 35-й президент США размышлял о том, что не стоит ставить противника перед выбором – тотальное поражение или ядерное оружие. .

Прежде всего, защищая наши собственные жизненно важные интересы, ядерные государства должны предотвращать конфронтацию, которая ставит противника перед выбором либо унизительного отступления, либо ядерной войны. Принятие такого курса в ядерную эпоху означало бы свидетельство банкротства нашей политики или коллективного желания смерти для мира.

Однако не торопитесь с выводами и не ищите измену, мол, Байден стремится договориться с Путиным. Вовсе нет, напротив, это скорее сигнал так называемым кремлевским элитам о том, что они еще могут спасти Россию от тотального провала. Это сигнал о том, что есть время сделать выводы о неизбежности поражения режима Путина и начать процесс трансфера власти. Потому что и накануне Владимир Зеленский дал четкий сигнал о том, что с Путиным никаких переговоров не будет, но не с Россией в целом. Это четкий сигнал о том, что Россия должна измениться и избавиться от безумного диктатора.

Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, но именно Путин не проявляет никакого желания вести цивилизованный диалог.

То есть Белый дом сегодня четко говорит Кремлю – если кто-то думает, что на использование тактического ядерного оружия в Украине Запад закроет глаза, то он сильно ошибается и ответ 100% будет, что и приведет к Апокалипсису, о котором говорит Байден. Следовательно, это должно заставить так называемые российские элиты задуматься, а хотят ли они уничтожить собственную же страну из-за помешанного Путина?

Критика военного руководства и лично Путина: какие процессы происходят в России

Вместе с тем, министр обороны Украины Алексей Резников, на фоне объявленной мобилизации на россии, обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Он заявил, что руководство России обмануло и предало их, отправляя насмерть за иллюзорные цели Владимира Путина, с которым, кстати, уже никто не будет вести переговоры. Тем более, мобилизованным в России стоит задуматься, ведь Кремль уже поставил русских военных в один ряд с зеками и наемниками, так что никакими героями они не будут.

Конечно, Путин сейчас пытается сделать очередные перестановки в Минобороны и собственной армии, но какие это уже перестановки по счету? Это точно не срабатывает, тем более что на фоне наступлений ВСУ и на Востоке и на Юге российские пропагандисты и даже коллаборанты на оккупированных территориях Украины начали откровенно позорить российскую военную верхушку за провалы. Например, даже коллаборант из Херсона Стремоусов посоветовал Шойгу застрелиться за провал в оккупации Юга. В Совете Федерации призывали не лгать россиянам о ходе войны и найти виновных в том, что такая расхваленная российская армия оказалась не готова к реальной войне. И что самое главное – всю эту волну критики в сторону военных запустил Кадыров. И что Путин ответил? Наградил его новым военным званием.

И вот уже издание The Washinghton Post со ссылкой на данные поступающей в Белый дом американской разведки сообщают, что Путин столкнулся с критикой в ближайшем окружении относительно его ведения войны против Украины. Это несогласие в окружении Путина было признано настолько важным, что его включили в ежедневный брифинг по вопросам разведки президента США Джо Байдена. Один из членов ближайшего окружения Путина в течение последних недель выражал президенту несогласие по поводу того, как он ведет войну в Украине. Однако авторы статьи сразу же добавляют – россияне так привыкли быть рабами. что даже не смотря на критику Путина, угрозы его власти пока нет.

Впрочем, чем дальше тем для Путина и россиян хуже, ведь ВСУ не оставляют россиянам никакого шанса, поэтому те вынуждены бежать с поля боя, оставляя десятки единиц техники и тысячи боеприпасов. В частности, по данным британской разведки, более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у россиян машин. Или как шутят сейчас украинцы – самый большой ленд-лиз украинская армия получила от России.

Разведка сообщает, что переоборудованная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины. Речь идет о, по меньшей мере, 440 российских основных боевых танках и около 650 других бронированных машин. Однако этот факт раскрывает еще одну интересную деталь – в британской разведке утверждают, что несостоятельность российских экипажей уничтожить невредимую технику перед уходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины. Соответственно, в разведке прогнозируют, что деморализация российских войск будет только усиливаться, а значит, Россия будет продолжать терять тяжелое вооружение, которое будет служить ВСУ.

К тому же ранее британская разведка сообщала, что России не хватает личного состава для обороны Херсонской области и она оказалась перед дилеммой: выполнять политические прихоти Путина и до последнего стоять на правом берегу, или все же отводить войска, чтобы усилить оборону левобережной части Херсонщины.

Ждем хороших новостей с Востока: как продвигаются Вооруженные Силы

Впрочем, пока оккупанты размышляют, ВСУ лишь приближают крах России, продвигаясь все дальше в освобождении украинских территорий. В частности, по данным Института изучения войны, украинские войска продолжают контрнаступательную операцию в районе Купянска. Соответственно, можно утверждать, что ВСУ продвигаются в сторону Сватового, если говорить о северо-восточном направлении на Луганщине.

И россияне уже паникуют на этом направлении, ведь, по словам главы Луганской ОВА, они понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово, а потому заминировали объекты инфраструктуры и вывозят ценные вещи из города. Так же в Кадиевке россияне пытаются уничтожить важные документы, опасаясь быстрого наступления ВСУ.

Вдобавок ко всему, ВСУ заходят в Сватово и с другой стороны. Сегодня 198-й батальон ТРО сообщил, что наши бойцы освободили Макеевку. В целом, ВСУ активно атакуют логистику между Сватово и Кременной, что угрожает россиянам в Кременной остаться полностью оторванными от основных сил, как это уже происходило не раз на других участках фронта. Уже даже россияне признают, что связь с оккупантами в Сватово и Кременной потеряна. Так что ждем хорошие новости с Востока.

Что касается Юга, то по данным Института изучения войны, российские войска, убегая северо-восточной части Херсона, пытаются создать оборонительные позиции в районе Берислава и Новой Каковхи. Кроме того, известно, что ВСУ продвигаются и с другой стороны Херсонщины, в частности, северо-западнее Херсона. Институт изучения войны утверждает, что Вооруженные Силы атаковали российские позиции вблизи Новогригорьевки, примерно в 25 километрах от Херсона. В ОК "Юг" накануне заявили, что россияне пытались атаковать в направлении Любомировки, а это в 27 километрах северо-западнее Херсона.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать логистику врага, в частности нанося удары по пунктам управления, составам из БК и накануне снова ударили по Антоновскому мосту.

Ну и еще одна немаловажная деталь от Института изучения войны – по данным аналитиков, использование Россией иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны.