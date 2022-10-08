Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про провал російської мобілізації, ядерний шантаж Кремля та успіхи ЗСУ на фронті – читайте далі.

До теми 70 років – 70 провалів: як кривавий диктатор Путін зламав зуби об український опір

Російський диктатор Владімір Путін остаточно зневірився у власній армії та міністрах та все частіше ухвалює рішення одноосібно. Це, звісно має певні наслідки і от на цьому тлі західні ЗМІ, посилаючись на дані американської розвідки запевняють, що в найближчому оточенні Путіна вже з’явилися ті, хто прямо в обличчя диктатору говорить про провал його так званої "спецоперації".

Водночас американський президент Джо Байден заявив, що не варто ставитися до погроз Кремля використати ядерну зброю, як до блефу, адже Путін вже і сам розуміє власний провал, а отже може піти на радикальні кроки, аби зберегти власний режим. Втім, ЗСУ на це не зважають та продовжують активно звільняти українські території від окупантів. В той час як окупанти, яких мобілізували на війну, все частіше зникають, або намагаються здатися в полон.

Тож, про ситуацію на фронті та міжнародний контекст війни – далі з вами і поговоримо.

Нове переведення стрілок: як Кремль викривляє слова Зеленського про превентивний удар

Очевидно, що в Кремлі наразі панікують і, скоріш за все, там нині загострюється невдоволення Путіним і військовими, які не в змозі чинити опір наступу ЗСУ. Відтак, росіяни все частіше намагаються перекласти провину за ескалацію саме на Україну. Зокрема, в Кремлі почалася справжня істерика через заяву Володимира Зеленського, який закликав Захід не чекати ядерного удару путіна, а нанести превентивного удару по Росії. Особливо враховуючи той факт, що росіяни не просто погрожують завдати удару тактичною ядерною зброєю, але і захопили Запорізьку АЕС.

З чого взагалі все почалося? Під час дискусії в австралійському Інституті Лоуї запитали, що на його думку має зробити НАТО, аби стримати Росію від використання ядерної зброї? На що Зеленський відповів – завдати превентивного удару по росії, аби та не наважилася навіть думати про такі погрози.

І от за ці слова одразу ж схопилися на Росії, аби звинуватити Україну у нібито розпалюванні ядерної війни. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Захід нібито розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

Лунали там заяви і про те, що Зеленський нібито сам не розуміє до чого закликає, а тому Захід має переглянути своє ставлення до допомоги Україні. В принципі, нічого нового – банальне перекладання відповідальності та спроба знову виставити допомогу Заходу Україні, як головний чинник того, що війна досі триває, адже в Кремлі напередодні взагалі заявили, що у разі продовження військової допомоги ЗСУ з боку США, є ризик прямого зіткнення між НАТО та Росією. Щоправда, такі ж тези звучали і на початку повномасштабного вторгнення, але нікого такі заяви не злякали.

Втім, і Захарова і Пєсков свідомо "забули" головне – саме їх диктатор Путін, ухвалюючи нікчемні рішення про анексію українскьих територій заявляв, що готовий застосувати ядерну зброю.

Що ж насправді мав на увазі президент Зеленський? Головний меседж ще раз пояснив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров. Якщо дуже просто – ніякого заклику до завдання превентивного ядерного удару по Росії не лунало.

Тобто Зеленський, як і до 24 лютого, закликав партнерів не попереджати, не лякати Кремль якимись заходами, а вдарити тими ж санкціями, а посиленням допомоги Україні, не чекаючи поки Путін зовсім з глузду з’їде.

"Карибська криза-2": що означає можливість переговорів Байдена та Путіна

Варто визнати, що занепокоєння тим, що Путін реально може злетіти з котушок і застосувати ядерну зброю є цілком виправданим. З одного боку Міністерство оборони США запевняє, що не має жодної інформації, яка вказувала б на те, що кремлівський лідер вирішив піти далі своїх погроз щодо застосування ядерної зброї у війні з Україною. Таку оцінку висловив напередодні речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Відтак, він додав, що підтримка України точно не зміниться.

Однак з іншого боку, Джо Байден напередодні заявив, що ризик ядерної війни на сьогодні найвищий за останні 60 років, з часу Карибської кризи. А ще додав, що не варто сприймати слова Путіна про ядерну загрозу, суто як блеф, бо загнали в кут, він розуміє, що його армія вже не отримає жодної стратегічної перемоги, а одже є ризик його власній владі.

І от саме остання фраза, щодо того, де саме Путін шукає вихід, дещо непокоїть. Напередодні Байден раптом заявив, що все ще розглядає питання чи варто йому особисто зустрічатися з Путіним на саміті G20 в Індонезії вже у листопаді.

З одного боку, така заява про всю серйозність загрози з вуст Байдена – це сигнал самому Путіну про те, що будь-яке використання ядерної зброї точно створить каскад наслідків, які можуть призвести до глобальної катастрофи. Тобто Байден знову натякнув Путіну, що ніхто не залишить без відповіді його безрозсудливий крок. Мовляв, наслідки будуть катастрофічні.

З іншого боку, Байден не просто так згадав про Кубинську кризу і Кеннеді. Адже, у 1962 році Вашингтон і Москва стояли на межі навмисного ядерного обміну, коли Кремль вирішив розмістити на Кубі ядерні ракети. Зрештою, після інтенсивного обміну повідомленнями між Вашингтоном і Москвою, тодійшій лідер СРСР Микита Хрущов відступив.

Однак слова Байдена про те, де Путін шукає вихід і згадування Кеннеді робить ще й відсилку до промови самого Кеннеді у 1963 році, в якій 35-ий президент США розмірковував про те, що не варто ставити противника перед вибором – тотальна поразка, чи ядерна зброя.

Перш за все, захищаючи наші власні життєво важливі інтереси, ядерні держави повинні запобігати конфронтації, яка ставить супротивника перед вибором або принизливого відступу, або ядерної війни. Прийняття такого курсу в ядерну епоху означало б лише свідчення банкрутства нашої політики або колективного бажання смерті для світу.

Однак не поспішайте з висновками і не шукайте зраду, мовляв, Байден прагне домовитися з Путіним. Зовсім ні, навпаки, це радше сигнал так званим кремлівським елітам про те, що вони ще можуть врятувати Росію від тотального провалу. Це сигнал про те, що ще є час зробити висновки про неминучість поразки режиму Путіна і почати процес трансферу влади. Бо й напередодні Володимир Зеленський дав чіткий сигнал про те, що з Путіним жодних переговорів не буде, але не з Росією загалом. Це чіткий сигнал про те, що Росія має змінитися і позбутися божевільного диктатора.

Ба більше, держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів, але саме Путін не виявляє жодного бажання вести цивілізований діалог.

Тобто, Білий дім сьогодні чітко говорить Кремлю – якщо хтось думає, що на використання тактичної ядерної зброї в Україні Захід заплющить очі, то він сильно помиляється і відповідь 100% буде, що і призведе до Апокаліпсису, про який говорить Байден. Відтак, це має змусити, так звані російські еліти замислитися, а чи хочуть вони знищити власну ж країну через схибленого Путіна?

Критика військового керівництва і особисто Путіна: які процеси відбуваються у Росії

Разом з тим, міністр оборони України Олексій Рєзніков, на тлі оголошеної мобілізації на росії, звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Він заявив, що керівництво Росії обмануло і зрадило їх, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі Владіміра Путіна, з яким, до речі, вже ніхто не вестиме переговори. Тим паче, мобілізованим на Росії варто замислитися, адже Кремль вже поставив російських військових в один ряд з зеками та найманцями, отже ніякими героями вони не будуть.

Звісно, Путін зараз намагається зробити чергові перестановки в Міноборони та власній армії, але які це вже перестановки за ліком? Це точно не спрацьовує, тим паче, що на тлі наступів ЗСУ і на Сході і на Півдні, російські пропагандисти та навіть колаборанти на окупованих територіях України, почали відверто ганьбити російську військову верхівку за провали. Наприклад, навіть колаборант з Херсонщини Стремоусов порадив Шойгу застрелитися за провал в окупації Півдня. У Раді Федерації закликали не брехати росіянам, щодо перебігу війни та знайти винних в тому, що така розхвалена російська армія виявилася не готовою до реальної війни. І що найголовніше – всю цю хвилю критики в бік військових запустив Кадиров. І що відповів Путін? Нагородив його новий військовим званням.

І от вже видання The Washinghton Post з посиланням на дані американської розвідки, яка надходить до Білого дому, повідомляють, що Путін зіткнувся з критикою в найближчому оточенні щодо його ведення війни проти України. Ця незгода в оточені Путіна була визнана настільки важливою, що її включили до щоденного брифінгу з питань розвідки президента США Джо Байдена. Один з членів найближчого оточення Путіна протягом останніх тижнів висловлював президенту незгоду з приводу того, як він веде війну в Україні. Однак автори статті одразу ж додають – росіяни настільки звикли бути рабами. що навіть не дивлячись на критику Путіна, загрози його владі поки що немає.

Втім, чим далі тим для Путіна і росіян гірше, адже, ЗСУ не залишають росіянам жодного шансу, відтак ті змушені бігти з поля бою залишаючи десятки одиниць техніки та тисячі боєприпасів. Зокрема, за даними британської розвідки, понад половина українського танкового парку складається з захоплених у росіян машин. Або як жартують зараз українці – найбільший ленд-ліз українська армія отримала від Росії.

Розвідка повідомляє, що переобладнана захоплена російська техніка зараз становить значну частину військової техніки України. Мова йде про, щонайменше, 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Однак цей факт розкриває ще одну цікаву деталь – у британській розвідці стверджують, що неспроможність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею в полон свідчить про поганий стан їхньої підготовки і низький рівень бойової дисципліни. Відповідно, у розвідці прогнозують, що деморалізація російських військ лише посилюватиметься, а отже Росія продовжуватиме втрачати важке озброєння, яке служитиме ЗСУ.

До того ж, раніше, британська розвідка повідомляла, що Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона опинилася перед дилемою: виконувати політичні забаганки Путіна і до останнього стояти на правому березі, чи все ж відводити війська, щоб посилити оборону лівобережної частини Херсонщини.

Чекаємо хороших новин зі Сходу: як просуваються Збройні Сили

Втім, поки окупанти розмірковують, ЗСУ лише наближають крах Росії, просуваючись все далі у визволенні українських територій. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжують контрнаступальну операцію в районі Куп’янська. Відповідно, можна стверджувати, що ЗСУ наразі просуваються в бік Сватового, якщо говорити про північно-східний напрямок на Луганщині.

І росіяни вже панікують на цьому напрямку, адже, за словами голови Луганської ОВА, вони розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому, а тому замінували об’єкти інфраструктури та вивозять цінні речі з міста. Так само у Кадіївці росіяни намагаються знищити важливі документи, боячись швидкого наступу ЗСУ.

На додачу до всього, ЗСУ заходять до Сватового і з іншого боку. Сьогодні 198-ий батальйон ТРО повідомив, що наші бійці звільнили Макіївку. Загалом, ЗСУ наразі активно атакують логістику між Сватово та Кремінною, що загрожує росіянам у Кремінній залишитися повністю відірваними від основних сил, як це вже відбувалося не раз на інших ділянках фронту. Вже навіть росіяни визнають, що зв’язок із окупантами в Сватово та Кремінній втрачено. Отже чекаємо гарні новини зі Сходу.

Що стосується Півдня, то за даними Інституту вивчення війни, російські війська, тікаючи північно-східної частини Херсонщини, намагаються створити оборонні позиції в районі Берислава та Нової Каковхи. Окрім того, відомо, що ЗСУ просуваються і з іншого боку Херсонщини, зокрема, на північний захід від Херсона. Інститут вивчення війни стверджує, що Збройні Сили атакували російські позиції поблизу Новогригорівки, приблизно за 25 кілометрів від Херсона. В ОК "Південь" напередодні заявили, що росіяни намагалися атакувати в напрямку Любомирівки, а це в 27 кілометрів на північний захід від Херсона.

Окрім того, ЗСУ продовжують нищити логістику ворога, зокрема завдаючи ударів по пунктах управління, складах з БК та напередодні знову вдарили по Антонівському мосту.

Ну і ще одна важлива деталь від Інституту вивчення війни – за даними аналітиків, використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни.