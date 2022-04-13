Ядерный удар не будет значительно хуже того, что россияне сделали в Мариуполе, – Грозев

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что военной стратегии России не поможет ограниченный ядерный удар.

По его словам, тактический удар делают с целью кого-то напугать. Но украинцы и власть страны доказали, что такой символический удар просто не будет хуже того, что российские оккупанты уже сделали в Мариуполе и Харькове.

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Военной стратегии России не поможет ограниченный ядерный удар, потому что тактический удар производят с целью кого-то напугать. То есть это будет еще одна форма зверств, и это не изменит, а еще больше мотивирует украинскую армию,

– объяснил Грозев.

Путин ядерным ударом хочет обострить конфликт

Грозев объяснил, что более важно то, какой цели ядерным ударом хочет достичь Путин.

Целью было не довести Украину до сдачи позиций, компромисса. Целью было бы так обострить конфликт, чтобы к нему подключилось и НАТО. Потому что в определенный момент для Кремля это становится выгодно,

– объяснил расследователь.

Он объяснил, что Путин может использовать формулу "привлечем НАТО" для проигрыша. Потому что так это будет проигрыш в войне не из-за Украины, а из-за вмешательства НАТО. Украине он не захочет отдать победу.

Но риск использования ядерного оружия уменьшается

Конкретно этот риск оставался. Но он значительно уменьшается из-за этой нелояльности, потому что Путин не даст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен,

– объяснил Грозев.

Последние недели доказывают, что очень многие офицеры, по его словам, не готовы выполнять такие приказы. Но и сам факт, что Путин будет сомневаться, значительно снизит риск принятия этого решения.

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