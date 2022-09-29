Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, что бы путин ни наговорил в своем обращении, задача Вооруженных Сил не меняется – военные все равно будут методично и последовательно уничтожать оккупантов и освобождать территории.

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Он напомнил, что Украина уже наносила ракетные удары по временно оккупированному Крыму, который является "сакральным" для оккупантов. Но никакого ядерного апокалипсиса после этого не наступило. Впрочем, думать, будет ли ядерный удар по Украине – сложно. Слишком много неизвестного.

У израильтян есть интересный принцип. Если враги говорят, что хотят вас убить, то нужно дать надлежащую оценку. Перейдут ли россияне черную линию – это гадания на кофейной гуще,

– отметил Черник.

Если будет ядерный удар – Штаты обязательно ответят

По мнению Черника, сам факт применения ядерного оружия резко выйдет за пределы Украины. Если не будет ответа, в мире действительно может начаться "парад" ядерных ударов. Северная Корея может захотеть ударить по Южной; Китай поймет, что проблему с Тайванем можно решить силой и не наткнуться на ядерный удар. Кроме того, есть еще конфликт между Индией и Пакистаном, у которых также есть ядерное оружие. И не стоит забывать об Иране и Израиле.

Ответ Соединенных Штатов точно будет неизбежен. Однако дальше прогнозировать что-то действительно сложно. Много информации засекречено – все зависит от технологий, имеющихся в россии и США. Также Черник не уверен, решатся ли Соединенные Штаты нанести превентивный удар.

Есть ли у американцев средства, чтобы обнаружить пуск? Есть. Они действительно засекут все еще до того, как потенциальная ракета будет запущена. Есть ли средства перехвата на нашей части континента – сложный вопрос. Как все может быть на самом деле – трудно сказать,

– отметил Черник.

Черник о том, нанесет ли путин ядерный удар по Украине: смотрите видео

По его мнению, путин рискнет нанести ядерный удар только тогда, когда почувствует угрозу собственного физического уничтожения. Однако стоит помнить, что такое решение принимает 5 человек, а цепочка исполнения – еще длиннее. На одном из этапов все может пойти не по плану.

В общем, прогнозировать здесь что-то невероятно сложно. Черник поделился гипотезой, что оккупанты могут использовать нейтронную бомбу, которая имеет небольшой уровень радиации, но дает мощный электромагнитный импульс. Он может наглухо уничтожить все приборы, где используют электричество.

Напомню, что почти вся тяжелая техника заводится по электрическому поводу. А высокоточное оружие полностью насыщено электроникой. Но в сухом итоге, на самом деле, спрогнозировать, как все может произойти в реальности, не возьмется даже самый светлый ум,

– подчеркнул Черник.

Добавим, как сообщают источники CNN, в Соединенных Штатах считают, что сейчас риск применения ядерного оружия со стороны россии является самым высоким с начала полномасштабного вторжения. Однако пока маловероятно, что путин все-таки решится его использовать.