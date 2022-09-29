Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, що б путін не наговорив у своєму зверненні, завдання Збройних Сил не змінюється – військові все одно будуть методично та послідовно нищити окупантів і звільняти території.

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Він нагадав, що Україна вже завдавала ракетні удари по тимчасово окупованому Криму, який є "сакральним" для окупантів. Але жодного ядерного апокаліпсиса після цього не настало. Утім, гадати, чи буде ядерний удар по Україні – складно. Надто багато невідомого.

В ізраїльтян є цікавий принцип. Якщо вороги кажуть, що хочуть вас вбити, то цьому треба дати належну оцінку. Чи перейдуть росіяни чорну лінію – це гадання на кавовій гущі,

– зазначив Черник.

Якщо буде ядерний удар – Штати обов'язково дадуть відповідь

На думку Черника, сам факт застосування ядерної зброї різко вийде за межі України. Якщо не буде відповіді, у світі дійсно може початися "парад" ядерних ударів. Північна Корея може захотіти вдарити по Південній; Китай зрозуміє, що проблему з Тайванем можна вирішити силою і не наткнутися на ядерний удар. Крім того, є ще конфлікт між Індією та Пакистаном, які також мають ядерну зброю. І не варто забувати про Іран та Ізраїль.

Відповідь Сполучених Штатів точно буде неминучою. Однак далі прогнозувати щось дійсно складно. Багато інформації засекречено – все залежить від технологій, які наявні в росії та США. Також Черник не впевнений, чи наважаться Сполучені Штати завдати превентивний удар.

Чи американці мають засоби, щоб виявити пуск? Мають. Вони дійсно засічуть все ще до того, як потенційна ракета буде запущена. Чи мають засоби перехоплення на нашій частині континенту – складне питання. Як все може бути насправді – важко сказати,

– зазначив Черник.

Черник про те, чи завдасть путін ядерний удар по Україні: дивіться відео

На його думку, путін ризикне завдати ядерний удар лише тоді, коли відчує загрозу власного фізичного знищення. Однак варто пам'ятати, що таке рішення ухвалює 5 людей, а ланцюжок виконання – ще довший. На одному з етапів все може піти не за планом.

Загалом прогнозувати тут щось неймовірно складно. Черник поділився гіпотезою, що окупанти можуть використати нейтронну бомбу, яка має невеликий рівень радіації, але дає потужний електромагнітний імпульс. Він може наглухо знищити всі прилади, де використовують електрику.

Нагадаю, що майже вся важка техніка заводиться з електричного приводу. А високоточна зброя повністю насичена електронікою. Але в сухому підсумку, направду, спрогнозувати, як все може відбутися в реальності, не візьметься навіть найсвітліший розум,

– підкреслив Черник.

Додамо, як повідомляють джерела CNN, у Сполучених Штатах вважають, що зараз ризик застосування ядерної зброї з боку росії є найвищим з початку повномасштабного вторгнення. Однак поки що малоймовірно, що путін таки наважиться її використати.