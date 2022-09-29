Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Очікувалося, що російський диктатор виступить із заявою про "приєднання" окупованих територій України до росії 30 вересня.

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Адже на цей день диктатор запланував звернення до обох палат російського парламенту.

"Подарунок" на День народження путіна

Однак, як розповів Гудков, у росії планують перенести дату виступу путіна.

З'явилися конспірологічні версії, що взагалі хочуть до Дня народження путіна, до його 70-річчя "подарувати" це рішення про "приєднання" окупованих територій України до росії,

– сказав російський опозиціонер.

Владімір путін народився 7 жовтня 1952 року у Санкт-Петербурзі (тодішньому Ленінграді). Цьогоріч російському диктатору виповниться 70 років.

Чи анексія вплине на хід війни в Україні

Як зазначив політик, така спроба оточення путіна вислужитися перед ним не має жодного сенсу.

Це безглуздий подарунок, тому що це не зупинить наступ ЗСУ. Ніхто не зупинить надання військової допомоги Україні та деокупацію українських територій,

– наголосив Гудков.

На що сподівався російський диктатор

За словами Гудкова, у путіна було 2 останніх засоби, які могли б затягнути війну в Україні і спробувати змінити її характер:

оголошення загальної мобілізації;

погрози про застосування ядерної зброї або її використання.

"Жива сила буде "перемелена"

Як зазначив Гудков, перший засіб путін вже використав, оголосивши так звану "часткову" мобілізацію, яка по факту є загальною. Адже до російського війська призивають всіх підряд.

Путін чудово розуміє, що сила сучасної зброї не лишає жодних шансів тактиці закидування окопів противника тілами російських солдатів. Це абсолютно не має сенсу. Жива сила буде "перемелена",

– наголосив російський опозиціонер.

Навіщо путіну "приєднання" українських територій

Він додав, що в очільника кремля лишився єдиний засіб – ядерний шантаж.

Путін – формаліст та бюрократ, якому потрібно будь-який злочин прикрити папірцем, який будуть називати законом чи указом. Він хоче, щоб були папірці, які б нібито давали йому право погрожувати всьому світові застосуванням ядерної зброї,

– зауважив Гудков.

Тому росія намагається "узаконити" результати псевдореферендумів на окупованих територіях України і анексувати ці землі.

"Далі можна буде говорити про "ядерну доктрину", уявну загрозу цілісності росії. Мовляв, окуповані території України – це вже росія, хоча цього не визнає цивілізований світ", – пояснив політик.

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