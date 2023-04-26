В кукурузе были обнаружены опасные вещества, которые могут вызвать отравление и боль в животе. Сейчас партию с опасным растением обнаружили только в Одесской области.
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Токсическая кукуруза из Испании могла оказаться в Украине
В Госпродпотребслужбе 26 апреля сообщили, что до них дошла информация об обнаружении ядовитых веществ в кукурузе для приготовления попкорна, которую недавно в Украину завезли из Испании. В ней был обнаружен опасный ядовитый пестицид – хлорпирифос.
В ведомстве также призвали операторов рынка обратиться к ним в случае обнаружения токсического груза. Импортером этого растения стало общество с ограниченной ответственностью "Фоззи Коммерц".
Недавно в Украине обнаружили ядовитый арахис
- В январе 2023 года на полках украинских магазинов обнаружили ядовитый арахис. Его ввезли в Украину из Египта.
- В арахисе обнаружили превышение максимального уровня афлотоксинов, вещества, вызывающего злокачественные опухоли, цирроз печени, а также снижающий иммунитет.
- Опасный арахис был обнаружен на полках магазинов Одесщины и Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы.