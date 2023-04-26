У кукурудзі виявили небезпечні речовини, які можуть викликати отруту та біль в животі. Наразі партію з небезпечною рослиною виявили лише на Одещині.

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Токсична кукурудза з Іспанії могла опинитися в Україні

У Держпродспоживслужбі 26 квітня повідомили, що до них дійшла інформація про виявлення отруйних речовин у кукурудзі для приготування попкорну, яку нещодавно до України завезли з Іспанії. У ній виявили небезпечну отрутний пестицид – хлорпірифос.

Зверніть увагу! Хлорпірифос – отруйна речовина, яку застосовують як контактний інсектицид широкого спектра дії, тобто труять ним шкідників рослини. Людина теж досить легко може отруїтися нею. Серед найпоширеніших симптомів отруєння є біль у животі, діарея та втрата гостроти зору.

У відомстві також закликали операторів ринку звернутися до них, у разі виявлення токсичного вантажу. Імпортером цієї рослини стало товариство з обмеженою відповідальністю "Фоззі Коммерц".

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