Номер 3 тысяч долларов

Фото и видео с отдыха 17-летней Илоны опубликовал местный телеграм-канал. На них девушка в брендовой одежде позирует на фоне зданий, Персидского залива и яхты.

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Илона активно публиковала видео катания на яхте. Кроме того, она попыталась катание на сноуборде песчаными дюнами. Новый опыт оказался неудачным – буквально через несколько метров девушка упала и перевернулась на песке.

Смотрите видео с отдыха дочери Пушилина в Дубае:

Такой отдых якобы обошелся Пушилину в 7 - 8 тысяч долларов, только номер в гостинице стоил около 3 тысяч. Местный телеграм-канал обвинил главаря в том, что он не думает о населении.

Пока граждане не получают зарплату, не могут найти достойную работу, заводы обанкротились, а в бюджете нет денег – не время жировать. Пушилин и его дети должны жить также, как живет народ,

– говорится в сообщении.



Дочь Пушилина загорает в Дубае



Девушка отдохнула на 8000 долларов



Дочь вождя боевиков роскошно отдохнула в Дубаи

Справка. Денис Пушилин – коллаборационист и так называемый глава "Донецкой народной республики". Он просил Россию присоединить Донеччину к своей территории. 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против оккупанта.