Номер за 3 тисяч доларів

Фото та відео з відпочинку 17-річної Ілони опублікував місцевий телеграм-канал. На них дівчина у брендовому одязі позує на тлі будівель, Перської затоки та яхти.

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Ілона активно публікувала відео з катання на яхті. Крім того, вона спробувала катання на сноуборді піщаними дюнами. Новий досвід виявився невдалим – буквально через кілька метрів дівчина впала та перекинулася на піску.

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Такий відпочинок нібито обійшовся Пушиліну у 7 – 8 тисяч доларів, лише номер в готелі коштував близько 3 тисяч. Місцевий телеграм-канал звинуватив ватажка у тому, що він не думає про населення.

Поки громадяни не отримують зарплату, не можуть знайти гідну роботу, заводи збанкрутували, а в бюджеті немає грошей – не час жирувати. Пушилін Денис Володимирович і його діти повинні жити також, як живе народ,

– мовиться у повідомленні.



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Довідка. Денис Пушилін – колаборант і так званий голова "Донецької народної республіки". Він просив Росію приєднати Донеччину до своєї території. 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти окупанта.