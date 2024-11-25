Стало известно, что среди пассажиров граждан Украины не было. Об этом сообщают источники 24 Канала в Министерстве иностранных дел.

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Были ли на борту затонувшей яхты украинцы

По информации полученной от компетентных органов Египта, среди туристов, которые находились на туристическом судне Sea Story, граждан Украины нет. ПУ в АРЕ и ДКС МИД Украины держат ситуацию на контроле,

– прокомментировали инцидент в МИД.

Отметим, что дайвинг-тур отправился из порта Порто-Галиб в Марса-Алами и должен был вернуться в порт Хургада. Причина катастрофы пока неизвестна. Для поисков людей были привлечены вертолет и военно-морские подразделения.

По информации СМИ, на борту находилось 45 человек, из которых 31 человек – туристы, остальные 14 – члены экипажа. Сначала сообщалось, что все присутствующие пропали без вести. Однако уже впоследствии стало известно о спасении 28 человек.

Национальность пропавших лиц остается неизвестной.