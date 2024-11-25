Из них по меньшей мере 31 человек – туристы, остальные 14 – члены экипажа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское издание Daily Express.

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В Красном море затонула туристическая яхта

Издание Al-Masry Al-Youm сообщило, что дайвинг-тур отправился из порта Порто-Галиб в Марса-Аламе и должен был вернуться в порт Хургада. Пока неизвестно, что стало причиной затопления, но, согласно обнародованной информации, к поискам были привлечены вертолет и военно-морские подразделения.

Сейчас предполагают, что судно обходило побережье для подводного плавания, когда подало сигнал о беде, прежде чем потерять связь. Также неизвестной остается национальность лиц, пропавших без вести в результате инцидента. Предварительно, судно затонуло в районе Шааб-Сатаех к северу от города Марса-Алам.

К слову, напомним, что 9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. 41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Всех пострадавших доставили в городскую больницу Рас-Седра.

Также травмы получили трое граждан из Казахстана, трое – из Азербайджана, а также четверо – из Египта. По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет.