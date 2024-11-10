У комментарии 24 Канала в МИД Украины подтвердили аварию туристического автобуса в Египте.

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Что известно

9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. 41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра.

Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки. По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет.

К слову, местное СМИ ранее уже сообщало об аварии с иностранными гражданами. Впрочем, оно не уточняло, сколько именно украинцев получили ранения. Предварительно среди пострадавших также есть туристы из России, Казахстана, Азербайджана и Египта.