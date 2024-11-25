Стало відомо, що серед пасажирів громадян України не було. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Міністерстві закордонних справ.

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Чи були на борту затонулої яхти українці

За інформацією отриманою від компетентних органів Єгипту, серед туристів, які перебували на туристичному судні Sea Story, громадян України немає. ПУ в АРЄ та ДКС МЗС України тримають ситуацію на контролі,

– прокоментували інцидент у МЗС.

Зазначимо, що дайвінг-тур вирушив із порту Порто-Галіб у Марса-Аламі та мав повернутися до порту Хургада. Причина катастрофи наразі невідома. Для пошуків людей були залучені вертоліт і військово-морські підрозділи.

За інформацією ЗМІ, на борту перебувало 45 людей, з яких 31 особа – туристи, решта 14 – члени екіпажу. Спочатку повідомлялося, що всі присутні зникли безвісти. Однак вже згодом стало відомо про порятунок 28 осіб.

Національність зниклих осіб лишається невідомою.