Подобные действия в отношении Земмура могут быть связаны с тем, что он выступает за снятие санкций с России. Такая позиция сейчас просто недопустима по отношению к государству-агрессору.

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На кадрах видно, как политик выходит из автомобиля, а сзади к нему приближается пожилой мужчина. Он ударил Земмура яйцом по голове, и оно разбилось. Желток и белок просто стекли с главы кандидата в президенты.

Нападавшего сразу же задержала и повязала охрана политика. Сам Земмур выглядел озадаченным.

Смотрите курьезное видео, как об голову кандидата в президенты Франции разбили яйцо: