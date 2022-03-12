Такі дії щодо Земмура можуть бути пов'язані з тим, що він виступає за зняття санкцій з Росії. Така позиція зараз просто неприпустима щодо держави-агресорки.
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На кадрах видно, як політик виходить з автомобіля, а ззаду до нього наближається літній чоловік. Він вдарив Земмура яйцем по голові і воно розбилося. Жовток та білок просто стекли з голови кандидата у президенти.
Нападника одразу ж затримала та пов'язала охорона політика. Сам Земмур мав спантеличений вигляд.
Дивіться курйозне відео, як об голову кандидата в президенти Франції розбили яйце:
Що відомо про Еріка ЗеммураЧерез скандальні та різкі висловлювання політика називають французьким Дональдом Трампом. Він планує боротися з імміграцією, адже публічно називає дітей мігрантів "грабіжниками, вбивцями та ґвалтівниками". Також політик виступає проти ЛГБТ-спільноти та ісламу.
Коли Земмур висунув свою кандидату на виборах, у Парижі зібрався 8-тисячний мітинг проти цього.
Джерело: Bird in Flight