Макрон не виключає ембарго на енергоресурси

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відключення ще групи російських банків від системи SWIFT.

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Також йдеться про ймовірне ембарго на нафту та газ з Росії.

"Нічого з того, що ви сказали, не заборонено", – відповів Макрон на запитання про те, чи може ЄС відключити від SWIFT "Газпромбанк" і "Сбербанк" і запровадити ембарго на російські енергоресурси.

Макрон зауважив, що санкційна політика залежатиме від розвитку подій в Україні.

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