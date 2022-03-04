Как противодействовать российским захватчикам на оккупированной территории и остаться живым

Короче, я нифига не военный эксперт, потому просто свои мнения после наблюдения за театром боевых действий на северном направлении. Если вы оказались на оккупированной территории, и готовы сопротивляться оккупантам, возможно, будет полезно.

Тихо пришел – тихо ушел

Не вступайте ни в какие огневые контакты с бронегруппами противника. Он передвигается в составе колонн – пропускайте броню.

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Ждите подразделения обеспечения. Они обычно колесные – им тяжело переехать даже бетонные изгороди. Они небронированы.

Ваша цель – вредить. Максимально коварно вредить.

Никакого героизма – это в кино. Тактика герильи неизменна – hit and run. Дождались грузовиков, отстреляли магазин, скрылись. Именно убежали – быстро растворяйтесь в пригородах, застройках, посадках. В бой не вступайте – с испуга, в темноте и без опыта даже вставить новый магазин трясущимися руками иногда нифига себе задача.

Цельтесь в водителей, колеса и двигатели. Даже если грузовик поедет дальше, но с задержкой в час – это уже победа.

Вы на своей земле

Пользуйтесь знаниями местности – готовьте места засад заранее. Не верьте никому, кто говорит о своем боевом и тактическом опыте, людей растягивайте по позициям "за ремни" – самостоятельно ложитесь, кладите оружие, смотрите сектора обстрела, только тогда туда кладите "побратусика".

Пулеметчикам сектор обстрела забивайте принудительно – камнями всякими, хз. Чтобы они стволы физически не могли ввернуть в сторону своих.

Даже не пытайтесь ничем и никем командовать – все равно ничего не слышно, да и без согласия никто команд не выполняет, все просто кричат ​​друг другу что-нибудь. Это норма. Позаботьтесь о том, чтобы план был всем понятен до начала "движухи". Кто-то окоченеет и топает, кто-то занервничает, кто-то спокойновсе сделает – это все равно неконтролируемый процесс, и чем лучше проинструктируете к началу, тем лучше.

Особое внимание обращайте на командиров и штабных. Люди с блокнотами, планшетами, ноутбуками, несколькими радейками и захлопотанным видом – самая желанная ваша цель.

Помните. Вы должны жить и уничтожать врага. Не героически гибнуть в боях. Если что-то пошло не так – оттягивайтесь.

Ну как-то так. Пусть пылает земля под ногами кафиров! Мы победим! Слава Украине!