Как московская пропаганда воспитала нацию мародеров

"Говорит Киев": о "трофеях". Наслушался аудиоразговоров русских фашистов, где они хвалятся перед своими женами – женихами – матерями о своих "трофеях", а реально хвалятся грабежом, мародерством.

Нация мародеров

Вспомнил советские фильмы о Второй мировой войне. Там же шло постоянно восхваление "трофеями". То "трофейное" и то "трофейное".

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Московская пропаганда давно утверждала, что мародерство – это норма. И воспитали нацию мародеров…

В жилищах мирных украинцев оккупанты воровали даже ковры / Фото "Армия Inform"

"Трофей" свободы

У меня во Второй мировой на фронте было два деда и бабушка. Все выжили. Но в обеих квартирах не было ни одной "трофейной" вещи. И это верно.

Потому что украинский "трофей" – это свобода. Собственная свобода и свобода для страны. За это Украина и дерется.

Даже в "трофеях" у нас разное отношение к войне с фашистской Россией. Украина все равно победит!

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