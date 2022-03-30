Как московская пропаганда воспитала нацию мародеров
Источник:фейсбук Александра Дония
"Говорит Киев": о "трофеях". Наслушался аудиоразговоров русских фашистов, где они хвалятся перед своими женами – женихами – матерями о своих "трофеях", а реально хвалятся грабежом, мародерством.
Нация мародеров
Вспомнил советские фильмы о Второй мировой войне. Там же шло постоянно восхваление "трофеями". То "трофейное" и то "трофейное".
На тему Возрастное противостояние между Россией и Украиной не остановится
Московская пропаганда давно утверждала, что мародерство – это норма. И воспитали нацию мародеров…
В жилищах мирных украинцев оккупанты воровали даже ковры / Фото "Армия Inform"
"Трофей" свободы
У меня во Второй мировой на фронте было два деда и бабушка. Все выжили. Но в обеих квартирах не было ни одной "трофейной" вещи. И это верно.
Потому что украинский "трофей" – это свобода. Собственная свобода и свобода для страны. За это Украина и дерется.
Даже в "трофеях" у нас разное отношение к войне с фашистской Россией. Украина все равно победит!
На тему – российские оккупанты хвастаются перед родным мародерством, которое творят в Украине: смотрите видео