Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства

Новина про можливе надання автокефалії українській православній церкві широко обговорюється в суспільстві. Не оминув цю тему і відомий захисник московського патріархату в Україні – один з лідерів "Опозиційного блоку" народний депутат Вадим Новинський.

В інтерв’ю виданню "Лівий берег" він заявив, що у випадку визнання Константинопольським патріархом української автокефалії, у нас почнеться громадянська війна.

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І він, Новинський, особисто пообіцяв в ній брати участь. Тобто захищати Києво-Печерську лавру від так званих бандитів, які, за його словами, чотири останні роки безчинствують в країні. Нагадаю, Новинський раніше був російським громадянином і отримав український паспорт в 2012-му році указом екс-президента Януковича, з яким він дуже дружив і разом поклонявся московським церковникам.



Лідер "Опозиційного блоку" Вадим Новинський

Під час Революції гідності, Новинський не приховано займався підтримкою Антимайдану, значну частину якого складали так звані тітушки, які калічили і вбивали протестувальників. Але, як виявилося, Новинський після Революції гідності не відповів. Ані за фінансування Антимайдану, ані за розкрадання державної власності, яке він проводив під виглядом приватизації разом зі своїм бізнес-партнером Ринатом Ахметовим.

Натомість, цей нардеп і сьогодні має сміливість на нахабство погрожувати нам громадянською війною, в разі, якщо українська церква стане незалежна від Москви. Звісно, тут постає питання, чому нинішня влада так спокійно на все це дивиться і чому Новинський комфортно себе почуває, роблячи такі заяви в Україні?

Адже його можна було б просто позбавити українського громадянства і вислати назад до Росії. І тим самим позбутися відверто ворожого впливового ставленика сусідньої країни. І підстави для цього вже були. Два роки тому на сайті Адміністрації Президента петиція за позбавлення Вадима Новинського українського громадянства набрала понад двадцять п’ять тисяч голосів. Що змусило президента Порошенка розпочати процедуру розгляду цієї петиції.

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Речники президента повідомили, що Порошенко, почувши вимогу народу, звернувся до Державної міграційної служби з дорученням перевірити чи законно отримав український паспорт Новинський. Чим закінчилася ця перевірка міграційної служби, ми не знаємо.

Бо більше президент Порошенко та його підлеглі до цієї теми вже не повертались. І мовчать про ці результати сьогодні. Можливо, тому, що майже одразу з початком перевірки, Новинський заявив, що людиною, яка зверталася до Януковича з проханням надати йому українське громадянство був тодішній міністр економіки в уряді Азарова – Петро Порошенко.



Президент України Петро Порошенко

Саме чинний президент, за словами Новинського, тоді клопотався за видачу українського паспорта цьому прибічнику московської церкви. Ну в цьому мало чого дивно, адже, як ми вже тут говорили Петро Порошенко донедавна і сам не приховував своєї прихильності московському патріархату.

Будучи ревним вірянином цієї проросійської конфесії. Втім, захисники нинішнього президента твердять, що той, може і хотів би позбавити Новинського українського громадянства, але у нього сьогодні для цього ну от просто немає підстав і повноважень.

Бо, мовляв, у ватажка Опоблоку Новинського, все гаразд з документами. Причепитися там нема до чого. І тут можна було б лише розвести руками і погодитись. Якби не кілька не таких вже давніх подій. Які доводять, що коли Петро Порошенко справді хоче забрати в когось громадянство, його ніщо не зупинить.

Особливо, коли йдеться про тих, хто його особисто критикує. Згадайте, наприклад, як минулого року був блискавично позбавлений громадянства і депортований з України Михаїл Саакашвілі. Тоді колишнього грузинського президента звинуватили в приховуванні інформації від українських міграційних органів про свою судимість.

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У випадку ж Новинського, указ Януковича про присвоєння йому українського громадянства може бути оскаржений і скасований в суді як незаконний. Але ніхто з юристів Адміністрації Президента Порошенка за ці роки навіть не подав до суду щодо цього питання. Так само, як ніхто з лідерів "Опозиційного блоку", ані Новинський, ані Бойко, ані Ахметов публічно жодного поганого слова не промовили в бік президента Порошенка.

Навпаки, фракція Опоблоку за останній рік підтримала чимало скандальних ініціатив президента в парламенті. А відтак, може погрожувати українцям громадянською війною і, не виключено, до неї готуватися. Головне – особисто президента не чіпати. Ну і несамовито хреститися перед іконами.