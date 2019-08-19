Як пройде Марш захисників до День Незалежності

Сьогодні – про військовий парад до Дня Незалежності. Точніше – про Марш Захисників України, який проводить Рух ветеранів України, і до якого долучився і наш фонд "Повернись живим".

Історія почалася з моменту, коли президент Зеленський заявив, що скасує парад і замість нього буде новий формат вшанування героїв.

Ветеран рассказывает: Марші на День Незалежності: що про це відомо та чого очікувати

На привеликий жаль, він не уточнив який. От саме ця невизначеність і обурила багатьох причетних до війни людей. В принципі, тоді стало зрозуміло, що цього року може статися так, що парад проведе уже не держава.

Взагалі, то далеко не в усі роки Незалежності України парад проводився.

Історія парадів до Дня Незалежності

► Перший військовий парад на честь Дня Незалежності відбувся в 1994 році. Це був захід без військової техніки.

► Наступний парад пройшов тільки в 1998 році, тоді вперше по Хрещатику проїхалась військова техніки, зокрема, танки.

► З 1995 по 1997 роки паради не проводились, оскільки, за поясненням Леоніда Кучми, Україна позиціонувала себе, як без'ядерна позаблокова держава і силу демонструвати на його думку було не потрібно.

► Парад до 10-ої річниці Незалежності був доволі масштабним, в ньому тоді задіяли 173 одиниці військової техніки, 18 підрозділів, 1,5 тисяч осіб військового складу, були представлені нові танки "Оплот", зенітно-ракетні комплекси "С-300", ракетні комплекси "Точка-У", гаубиці тощо.

► У 2002 році День Незалежності пройшов у жалобі через трагедію на Скнилівському аеродромі.

► Наступні військові паради проходили без участі військової техніки аж до 2008 року.

► З 2005 до 2007 року Хрещатиком йшли тільки військові музиканти.

► Військові паради відновили в 2008 році, тоді з урочистостях взяли участь 144 одиниці наземної техніки, 22 літаки і 8 вертольотів.



Парад у 2008 році // фото Michael

► На параді-2009 демонстрували 23 зразки озброєння і військової техніки.

► З 2010 року після приходу до влади Януковича паради до Дня Незалежності не проводилися. В 2011 він підписав указ, яким скасував проведення парадів військ в декількох містах до 20-ї річниці Незалежності України. Янукович вважав за краще відзначати таким чином 9 травня. Своїм указом він зобов'язав Кабмін направити кошти призначені на проведення параду @на посилення соціального захисту населення".

► Традицію військових парадів відновили у 2014 році. І насправді, то був єдиний рік, під час війни, коли до параду з військовою технікою могли бути питання. Бо на той момент наша армія була слабка і техніка потрібна була на фронті, а не на Хрещатику.



Парад у 2016 році // фото Кравченко Андрій

Але доречність параду 2014 року не є темою цього випуску. Усі інші роки паради точно були потрібні і доречні.

Вони були одним з небагатьох нагадувань що в країні:

а) йде війна,

б) державу є кому захищати,

в) захисників є кому підтримувати.

І навіть якщо люди не ходили на парад – вони неодноразово чули звуки реактивних двигунів винищувачів та штурмовиків над своїми будинками. Літаків власної армії, завдяки яким це небо і є мирним.

День Незалежності 2019: як пройде Марш захисників

Так от. Як я уже і казав, президент Зеленський вирішив, що парад є зайвим і надто дорогим. 300 мільйонів, запланованих на його проведення він вирішив витратити на разову грошову допомогу військовим. На останньому брифінгу Міноборони підтвердили, що до Дня Незалежності військовим виплатять премії, однак сума виплат та хто їх отримає премії – поки невідомо. В середньому це може бути, скажімо, щось приблизнл 1000 гривень на солдата.

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Одночасно з цим у соціальних мережах піднялася хвиля невдоволення. Стали виникати альтернативні марші від різних організаторів. Частина з яких мала відношення до політичних сил. Саме через бажання політиків надати маршу забарвлення своєї партії, ці події саботувалися більшістю ветеранів. Час на те, щоб дійти консенсусу, був. І поступово ветерани змогли витіснити політиків. Після цього процес пішов значно швидше.

Уперше на моїй пам'яті представники всіх відомих мені ветеранських організацій змогли подолати національну схильність до конфліктів і принциповості у не завжди важливих питаннях і домовилися про проведення спільного маршу.

Головними домовленостями були наступні:

марш буде повністю аполітичним; будь-яка символіка політичних партій буде знищуватися одразу, після того як хтось спробує її дістати; на марші не передбачено трибун і пафосних промов від спікерів; буде хода ветеранів війни, які віддадуть військове вітання народу, який вони захищали; марш не буде проводитись за державний кошт чи кошт когось із політиків – гроші на його проведення будуть зібрані фондом "Повернись Живим".

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Після усіх цих переговорів лишилися найскладніші – переговори з владою. Бо з одного боку ніхто з ветеранів не був зацікавлений ні у тому, щоб марш пройшов під її егідою, ні у тому, щоб він зіткнувся з оголошеним президентом і на момент запису не дуже зрозумілим новим форматом.

У перемовинах з Офісом Президента брав опосередковану участь навіть я. Вони були трохи дивними. Був період, коли не завжди зрозумілі люди намагалися виходити на організаторів маршу поодинці і вести з ними м'яко кажучи дивні сепаратні перемовини.

Це могло закінчитися по різному. Але після низки невдач домовленості було досягнуто. Офіс Президента вирішив закінчити свій захід і дати дорогу ветеранському об 11:00 дня 24 серпня.

Тому у День Незалежності відбудеться наступне:

Колони ветеранів, волонтерів і сімей загиблих почнуть збиратись о 10 годині ранку 24 серпня в парку Тараса Шевченка. Далі марш пройде до ЦУМУ, де відбудеться вирівнювання строю. Після чого колони крокуватимуть на Майдан Незалежності. Там учасники маршу вишикуються, виконають державний гімн України, після чого разом з глядачами піднімуться до "Стіни пам'яті", щоб здійснити міжконфесійний молебень за загиблими. І все.

Не буде промов, політиків, дешевого піару та провокацій. Це буде дуже проста не пафосна і насправді народна подія. У ній не буде нічого зайвого. Приходьте на неї і ви.

Відео: репетиція Маршу захисників

Долучитися до події дуже легко:

Ви можете стояти по маршруту крокування колон. Можете іти одразу за ними і разом прийти на Майдан та заспівати з нами гімн.

Сума, необхідна для основних витрат Маршу уже зібрана, але якщо ви все одно хочете допомогти фінансово – то ми відкрили для цього окремий рахунок.

Як ви можете допомогти маршу?



Грошима – через наш фонд тут:

4149 4991 2205 6276 (ПриватБанк на ім‘я Дмитро Микульський).

Безготівковий рахунок у ПриватБанку IBAN:

UA153206490000026001052717246.



Побачити скільки коштів ми зібрали і на що витратили можна буде тут у вкладці "Марш".

Усі гроші, які не буде витрачено на марш, підуть на оновлення стіни пам'яті полеглим біля Михайлівського собору. Якщо щось лишиться навіть після цього – ми витратимо їх на тепловізори для нашої армії. Про усі надходження витрати ми прозвітуємо як завжди – на нашій сторінці у Facebook та в онлайн звітності на сайті.

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Але головне – приходьте. Адже День Незалежності – це свято тих, хто за неї боровся і тих, хто допомагав. Це гарна нагода нарешті зустрітися і побачити, наскільки нас багато. А ще це гарна нагода показати, що ми можемо усе: і стримати російське військо, і відбудувати сильну армію, і провести марш своїх захисників.