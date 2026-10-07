КПРФ не станет угрозой Путину: что может реально ослабить Россию

В эксклюзивном интервью для 24 Канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко и общественный деятель Николай Осиченко обсудили последние события в России и на оккупированных территориях. **Самый простой, самый надежный и самый дешевый способ прекратить войну – это ликвидировать Путина (это эксклюзивное заявление, поскольку эксперт прямо называет физическое устранение диктатора единственным реальным сценарием завершения боевых действий)**

В Москве разрешенный митинг КПРФ 4 октября неожиданно вышел за рамки традиционной памятной акции: там звучали претензии по поводу результатов выборов, тарифов ЖКХ и антиправительственные лозунги, а после мероприятия сообщалось о десятках задержанных. В то же время сама партия остается частью российской парламентской системы, которая на протяжении многих лет поддерживает ключевые решения Кремля.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему не ожидает от КПРФ реального противостояния с Владимиром Путиным. Также он оценил попытки России защищать стратегические объекты с помощью аэростатов, технологическое соперничество с Украиной и назвал то, что, по его мнению, может постепенно лишать Москву возможности продолжать удары.

КПРФ не станет реальной угрозой для Кремля

Митинг КПРФ 4 октября традиционно проходит в годовщину конституционного кризиса 1993 года и штурма Белого дома. На этот раз наряду с привычной партийной риторикой прозвучали претензии по поводу выборов, коммунальных тарифов и даже лозунг "Долой царя".

Однако появление более резких лозунгов еще не означает, что руководство партии готово к конфликту с Кремлем. История Геннадия Зюганова, по мнению журналиста, скорее свидетельствует об обратном.

Зюганов – это самый удобный оппозиционер для Путина, потому что он очень громко выступает, но на самом деле все время голосует за все, что предлагает Путин,

– сказал журналист.

Такое поведение он прослеживает еще с последних лет существования Советского Союза. Во время распада СССР и запрета КПСС Зюганов не стал одним из лидеров сопротивления этим процессам, а во время политического кризиса 1993 года также не вышел на открытое противостояние.

Отдельно в разговоре упомянули президентские выборы 1996 года. Яковенко убежден, что тогда у Зюганова были серьезные основания оспаривать результат, однако он не пошел на масштабный конфликт с системой.

До тех пор, пока во главе этого протеста стоит КПРФ с Зюгановым, для Путина лучшего подарка быть не может,

– подчеркнул он.

Поэтому и после нынешних задержаний журналист не ожидает, что руководство коммунистов развернет кампанию, которая реально угрожала бы Кремлю. Парламентские партии России он в целом рассматривает как различные варианты поддержки путинской системы, даже если время от времени они демонстрируют публичное недовольство.

Россия возвращает аэростаты, пока Украина разрабатывает новое оружие

На фоне украинских ударов по российским стратегическим объектам в России начали демонстрировать аэростатные заграждения для борьбы с беспилотниками. Идея напоминает системы времен Второй мировой войны: в воздух поднимают тросы, которые должны создавать физическое препятствие на пути дрона.

В России такие комплексы предлагают, в частности, для защиты больших промышленных объектов. Во время испытаний дрон действительно может зацепиться за трос, однако для перекрытия значительной площади требуется большое количество таких систем.

Сам Яковенко сразу подчеркнул, что не является военным экспертом, поэтому не берется оценивать их эффективность с технической точки зрения. В то же время возвращение к конструкциям прошлого века он противопоставил темпам, с которыми меняются современные средства поражения.

Я не уверен, что эти аэростаты, например, помогут против баллистики. Сильно сомневаюсь, что баллистическую ракету они смогут остановить этими веревками,

– отметил журналист.

Противостояние все больше превращается в технологическую гонку: одна сторона находит новый способ атаки, другая ищет защиту, после чего появляется следующее средство обхода этой обороны. По мнению Яковенко, Украина проходит такие циклы быстрее.

В то же время и Россия адаптируется. Среди проблем для Украины он назвал реактивные ударные дроны, которые, по его словам, собирают в Елабуге с использованием китайских реактивных двигателей, а также российскую баллистику.

Происходит соревнование. И в научно-технологическом, военном плане Украина, по-видимому, опережает Россию,

– высказал он свое мнение.

Среди преимуществ Украины журналист отметил развитие собственного вооружения и более активное использование роботизированных систем на фронте. Российские аэростаты, по его мнению, могут создать дополнительные трудности для отдельных дронов, но не способны полностью защитить стратегические объекты от всех типов атак.

Я думаю, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов будет продолжаться, удары по Москве будут продолжаться, удары по пусковым установкам будут продолжаться, и никакими аэростатами это остановить не удастся,

– предположил Яковенко.

Российская сторона в ответ также будет развивать новые системы защиты и поражения, поэтому это технологическое противостояние не завершится появлением одного универсального решения.

Путин называет украинцев "одним народом" и в то же время ведет против них войну

Отдельной темой стали российские удары по украинским городам. В разговоре упомянули атаки на гражданские объекты и попытки наносить удары по киевской инфраструктуре, в частности по мостам.

Это Яковенко противопоставил многолетним заявлениям Путина о россиянах и украинцах как якобы "одном народе". В реальности российская армия проводит атаки на города, гражданскую инфраструктуру и людей, которые не захотели принять российскую власть.

Весь украинский народ для него – враги. Это люди, которые не захотели сдаться, не захотели стать русскими, как он считает,

– сказал журналист.

По его мнению, именно отказ Украины капитулировать сделал ее население врагом для путинской системы. Поэтому окончание войны он напрямую связывает с тем, как долго сам режим способен ее продолжать.

На мой взгляд, самый простой способ это прекратить – ликвидировать Путина. Это самый простой, самый надежный и самый дешевый способ все это прекратить,

– заявил Яковенко.

Он назвал это одним из возможных сценариев, одновременно признав, что практический путь сейчас продвигается значительно медленнее. Речь идет о наращивании украинских дальнобойных возможностей, собственном производстве вооружения и сотрудничестве с западными партнерами.

Особое внимание он уделил российским пусковым установкам. По его мнению, защита украинского неба зависит не только от количества систем ПВО: важно также снижать саму способность России осуществлять пуски.

Самый простой способ закрыть небо – это уничтожить пусковые установки, чтобы им нечем было бить,

– пояснил журналист.

В этом контексте положительным сигналом он назвал удары по российским пусковым системам. Их количество не безгранично, поэтому систематическое поражение таких комплексов может постепенно сокращать возможности Москвы применять баллистическое вооружение.

Быстрого завершения войны Яковенко при этом не ожидает. Процесс укрепления Украины и ослабления российского военного потенциала он оценивает как медленный.

Этой победы не будет в этом году, скорее всего, не будет и в следующем, но на горизонте она появляется. И в отличие от России, у которой нет никаких шансов победить Украину, у Украины есть шанс победить Россию,

– считает Яковенко.

Этот шанс он связывает прежде всего с дальнейшим развитием украинского оружия, увеличением дальности действия и системным снижением способности России наносить удары по украинским городам.

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