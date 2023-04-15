Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, оценивать состояние Путина, конечно, могут только психиатры, которые будут иметь возможность клинического наблюдения за этим персонажем.

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Однако, по его мнению, у Путина есть некоторые элементы измененного сознания. Он погружает себя в вымышленную реальность.

Я думаю, здесь есть сюжет измененного сознания. Он что-то внушает, а на выходе получаем гремучую смесь – когда человек испытывает страх, но компенсирует это погружением себя в выдуманную реальность. Это дело психиатров,

– отметил Яковенко.

У российских политиков и пропагандистов тоже есть страх

Как отметил Яковенко, по многим выступлениям российских пропагандистов и политиков, как и у Путина, видно, что у них есть страх из-за предстоящего поражения в войне. Следствием этого стало максимально быстрое принятие закона об электронных повестках.

Это позволит захватчикам максимально быстро получить под рукой "40-миллионный резервуар" людей, которых можно будет постоянно кидать на фронт. Ведь в случае поступления повестки россиянин не сможет уехать за границу.

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До этого Путину было все равно, что россияне бегут. Ему не нужно было такое количество населения. Он спокойно относился к выезду учёных, студентов, программистов. А теперь – нет. Ему нужно "пушечное мясо",

– рассказал Яковенко.

Как считает Яковенко, Путин еще не находится в состоянии Гитлера образца 1945 года. Но диктатор может отдавать себе отчет, что конец приближается. Хотя он пытается его оттащить.

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