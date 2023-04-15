Если говорить о статистике с 24 февраля 2022, то с тех пор на тот свет отправили уже 181 550 российских солдат. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

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Потери врага в технике

В течение более года у врага также сократилось количество техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также сотни самолетов и вертолетов. Вот статистика со всей уничтоженной техникой оккупантов на сегодня.

танков – 3 653 единиц,

боевых бронированных машин – 7 073 единиц,

артиллерийских систем – 2 785 единиц,

РСЗО – 535 единиц,

средства ПВО – 283 единиц,

самолетов – 307 единиц,

вертолетов – 293 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 единиц,

крылатые ракеты – 911 единиц,

корабли /катера – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 646 единиц,

специальная техника – 324 единицы.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 15 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Если говорить подробнее о потерях врага в технике за минувшие сутки, то они таковы: еще 3 уничтоженных танка, 4 боевых бронированных машин, 1 артиллерийская система, 6 автомобилей и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

Наступление врага не утихает

Следует понимать, что российские военные продолжают попытки воплотить в жизнь влажную мечту кровавого диктатора Владимира Путина. Они должны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на Донбассе наступление не утихает ни на день.

Только за минувшие сутки наши защитники отбили 56 атак российских захватчиков. А, по данным Генштаба, наступательные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.