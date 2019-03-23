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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Яковина рассказал, при каких условиях Путин может стать пожизненным президентом

      79 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / www.gmx.net

      Мир всколыхнула новость об отставке президента Казахстана Назарбаева, который был у власти 30 лет. Существует предположение, что Назарбаев имеет тесные отношения с хозяином Кремля. Поэтому не исключают, что вскоре в Казахстане появится новый ставленник Путина. И хотя сейчас в РФ не готовят военного вторжения, но в случае чего они смогут воспользоваться ситуацией и взять власть под контроль.

      Об этом сказал Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

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      Он посоветовал казахстанским лидерам заниматься не переименованием, а укреплять армию и копать окопы. Ведь всякое может быть, жители Донбасса не дадут в этом соврать.

      К слову, почти сразу после отставки Назарбаева Владимир Путин поменял руководителей сразу трех регионов, граничащих с Казахстаном – республики Алтай, Челябинской и Оренбургской областей. А также Калмыкии, которая граничит с Казахстаном через Каспийское море.

      Существует два сценария развития событий. Во-первых, можно объявить Путина "национальным лидером" и усилить специально под него Государственный совет, взамен президент и премьер-министр станут почти декоративными должностями. Или же сделать Путина почетным пожизненным президентом после объединения России и Беларуси. Для этого, правда, придется сломать строптивого Лукашенко, но механизмы для этого есть,
      – отметил Яковина.

      По его мнению, оба эти сценарии позволят Путину остаться во главе РФ еще на многие годы, если не десятилетия. Конечно, это чревато стагнацией и деградацией всей страны, бегством из нее все более-менее толковых людей, но Путина это не смущает. Поскольку в РФ принято, что тот, кто отойдет от власти, то в тот же день отправится в тюрьму.

      Что известно про Нурсултана Назарбаева?
      Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, политик несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз экс-казахстанский гарант победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок, который должен закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 23 марта 2019

       

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      Теги: Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Видеоблоги Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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