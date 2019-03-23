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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Яковина розповів, за яких умов Путін може стати довічним президентом

      265 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / www.gmx.net

      Світ сколихнула новина про відставку президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який був при владі 30 років. Існує припущення, що Назарбаєв має тісні стосунки з господарем Кремля. Тож, не виключають, що незабаром у Казахстані з'явиться новий ставленик Путіна. І хоча наразі у РФ не готують військового вторгнення, але у разі чого вони зможуть скористатися ситуацією та взяти владу під контроль.

      Про це сказав Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

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      Він порадив, аби казахстанські лідери займалися не перейменуванням, а зміцнювати армію і копати окопи. Адже всяке може бути, жителі Донбасу не дадуть у цьому збрехати.

      До слова, майже відразу після відставки Назарбаєва Володимир Путін поміняв керівників одразу трьох регіонів, що межують з Казахстаном – республіки Алтай, Челябінської й Оренбурзької областей. А також Калмикії, яка межує з Казахстаном через Каспійське море.

      Існує два сценарію розвитку подій. По-перше, можна оголосити Путіна "національним лідером" і посилити спеціально під нього Державну раду, натомість президент і прем'єр-міністр стануть майже декоративними посадами. Або ж зробити Путіна почесним довічним президентом після об'єднання Росії та Білорусі. Для цього, правда, доведеться зламати норовливого Лукашенка, але механізми для цього є,
      – зауважив Яковина.

      На його думку, обидва ці сценарії дозволять Путіну залишитися на чолі РФ ще на багато років, якщо не десятиліть. Звичайно, це загрожує стагнацією і деградацією всієї держави, втечею з нього все більш-менш тямущих людей, але Путіна це не бентежить. Бо у РФ прийнято, що той, хто піде від влади, то у той же день відправиться до в'язниці.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 23 березня 2019

       

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      Теги: Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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