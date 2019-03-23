Яковина розповів, за яких умов Путін може стати довічним президентом

Світ сколихнула новина про відставку президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який був при владі 30 років. Існує припущення, що Назарбаєв має тісні стосунки з господарем Кремля. Тож, не виключають, що незабаром у Казахстані з'явиться новий ставленик Путіна. І хоча наразі у РФ не готують військового вторгнення, але у разі чого вони зможуть скористатися ситуацією та взяти владу під контроль.

Про це сказав Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

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Він порадив, аби казахстанські лідери займалися не перейменуванням, а зміцнювати армію і копати окопи. Адже всяке може бути, жителі Донбасу не дадуть у цьому збрехати.

До слова, майже відразу після відставки Назарбаєва Володимир Путін поміняв керівників одразу трьох регіонів, що межують з Казахстаном – республіки Алтай, Челябінської й Оренбурзької областей. А також Калмикії, яка межує з Казахстаном через Каспійське море.

Існує два сценарію розвитку подій. По-перше, можна оголосити Путіна "національним лідером" і посилити спеціально під нього Державну раду, натомість президент і прем'єр-міністр стануть майже декоративними посадами. Або ж зробити Путіна почесним довічним президентом після об'єднання Росії та Білорусі. Для цього, правда, доведеться зламати норовливого Лукашенка, але механізми для цього є,

– зауважив Яковина.

На його дум ку, обидва ці сценарії дозволять Путіну залишитися на чолі РФ ще на багато років, якщо не десятиліть. Звичайно, це загрожує стагнацією і деградацією всієї держави, втечею з нього все більш-менш тямущих людей, але Путіна це не бентежить. Бо у РФ прийнято, що той, хто піде від влади, то у той же день відправиться до в'язниці.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 23 березня 2019