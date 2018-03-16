Яку податкову амністію готує президент Порошенко

Чергову спроба політичної еліти допомогти олігархам і ТОП-корупціонерам за наш з вами рахунок. Мова йде про схему, яку президент назвав "податковою амністією", і з якою вона не має нічого спільного.

Як правило, ось що розуміють під цим терміном. Уявімо дві достатньо типові для України людські історії.

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Перша. Ви були змушені кілька років провести на заробітках, скажімо, в Польщі. За роки важкої праці ви заробили там собі на житло чи, наприклад, дітям на навчання. Або інша ситуація. В 90 роки ваші батьки пішли з мертвого заводу продавцями на ринок, щоб хоч якось прогодувати родину. Згодом відкрили свій кіоск, і за десять років дуже непростої роботи, заробили грошей собі на життя і вам на освіту.

В обох цих випадках люди заробляли готівкою, тож податки, навряд чи, сплачували. Принаймні в повному обсязі не сплачували точно. Чесна податкова амністія має дати можливість таким людям за невеликий відсоток легалізувати всі зароблені кошти чи придбане за них майно.

Ми не можемо говорити про те, що кожен українець у чомусь винен, потрібно дати можливість кожному українцеві сплатити відповідний податок, відповідно до закону, завести гроші до України, інвестувати їх в українську економіку й почуватися вільним громадянином вільної країни,

– наголосив Президент України Петро Порошенко.

Словосполучення "Завести гроші до України та інвестувати їх в українську економіку" точно не стосуються заробітчан та наших батьків з наметів на ринках. Поглянемо лише на найбільші схеми. На офшорах бюджет втрачає 50-65 мільярдів на рік, імпорт і контрабанда – ще мінус 25-70 мільярдів від бюджету на рік. З конвертаційних центрів не отримуємо 12-15 мільярдів на рік, "скрутки" ще 10-12 мільярдів на рік. У загальній сумі близько 140 мільярдів гривень на рік не отримує національний бюджет через ключові схеми уникнення від сплати податків.

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Як ви розумієте, що жодна з цих схем не має ніякого відношення до заробітчан, які, наприклад, збирають полуниці в Польщі чи до наших батьків, яких криза 90 років загнала на ринки. Авторів і бенефіціарів названих вище схем має на увазі Президент, коли говорить про завезення грошей назад в Україну та можливість інвестувати їх в українську економіку, що почуватися вільним громадянином.

Чесна податкова амністія має дати можливість людям за невеликий відсоток легалізувати всі зароблені кошти чи придбане за них майно.

Провести податкову амністію, в її нормальному розумінні, в Україні направду потрібно. Але стосуватися вона має тих, хто був змушений хоч якось годувати родини, а не тих, хто наживався і продовжує наживатися на описаних вище схемах. Спільними зусиллями ми змусимо політичну еліту провести в тому числі податкову амністію так, як це треба країні, а не тим, хто весь цей час її обкрадав.