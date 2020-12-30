В Абийском районе Якутии нашли тушу шерстистого носорога, который сохранился в хорошем состоянии. Информацию подтвердили в Академии наук России.

Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны, доктор биологических наук Альберт Протопопов рассказал, что животное нашли в районе реки Тирехтях. Об этом сообщили на сайте ЯСИА.

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Палеонтологические сенсации

Местность, где откопали находку, известна двумя палеонтологическими сенсациями:

в 2014 году там нашли тушу маленького шерстистого носорога Саши;

в 2019 – двух пещерных львят Бориса и Спарту.

Что известно о носороге

По предварительной оценке экспертов, носорог очень молодой, 3 – 4 года. Скорее всего, он утонул в реке. Туша в очень хорошем состоянии. В частности у животного сохранилась часть внутренностей. Это позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности данного вида. Палеонтологи оценили сохранение находки в 80%.

Обратите внимание! Ранее наиболее сохранившимся считался Колымский носорог. Его нашли в 2007 году, его сохранение составляло примерно 60%.

Единственный в мире

По словам Протопопова, абийского носорога теперь можно назвать единственным в мире, ведь до этого не находили даже костных останков особей такого возраста. Находили ранее в частности или детенышей, или взрослых особей.



В Якутии нашли тушу носорога / Фото ЯСИА

Официально носорога передадут в Академию наук для изучения. В Якутск его надеются доставить в январе. Тогда же находку представят общественности.

Что известно о шерстистых носорогах: коротко