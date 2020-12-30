Палеонтологическая сенсация: в Якутии нашли уникальную тушу шерстистого носорога – фото
В Абийском районе Якутии нашли тушу шерстистого носорога, который сохранился в хорошем состоянии. Информацию подтвердили в Академии наук России.
Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны, доктор биологических наук Альберт Протопопов рассказал, что животное нашли в районе реки Тирехтях. Об этом сообщили на сайте ЯСИА.
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Палеонтологические сенсации
Местность, где откопали находку, известна двумя палеонтологическими сенсациями:
- в 2014 году там нашли тушу маленького шерстистого носорога Саши;
- в 2019 – двух пещерных львят Бориса и Спарту.
Что известно о носороге
По предварительной оценке экспертов, носорог очень молодой, 3 – 4 года. Скорее всего, он утонул в реке. Туша в очень хорошем состоянии. В частности у животного сохранилась часть внутренностей. Это позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности данного вида. Палеонтологи оценили сохранение находки в 80%.
Единственный в мире
По словам Протопопова, абийского носорога теперь можно назвать единственным в мире, ведь до этого не находили даже костных останков особей такого возраста. Находили ранее в частности или детенышей, или взрослых особей.
В Якутии нашли тушу носорога / Фото ЯСИА
Официально носорога передадут в Академию наук для изучения. В Якутск его надеются доставить в январе. Тогда же находку представят общественности.
Что известно о шерстистых носорогах: коротко
- Внешний вид шерстистых носорогов известен по мумифицированным останкам, найденным в Сибири, а также по наскальным рисункам первобытных людей.
- Длина взрослого шерстистого носорога составила 3,7 метра. Он весил в среднем от 2 до 3 тонн. Животные, вероятно, могли достигать и размеров в 4,3 – 4,4 метра. Это больше, чем длина современного белого носорога.
- В плечах, возле большого жирового горба, который переходил на шею, вымерший носорог имел рост свыше 2 метров.
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